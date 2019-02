Meersburg – Viele Kinder und vielleicht auch Erwachsene träumen davon, in einer Burg zu leben – mit Türmen, Geheimgängen und vielleicht sogar einem echten Verlies. Julia Naeßl-Doms Zuhause ist die Meersburg, die als die älteste bewohnte Burg Deutschlands gilt, und ihre Kinder Laura und Maurits sind hier aufgewachsen. Vor allem für junge SÜDKURIER-Leser wird Julia Naeßl-Doms am Samstag, 23. Februar, bei einer exklusiven Familienführung die Türen öffnen und erzählen, wie das Leben in einer alten Burg wirklich war – und ist.

Julia Naeßl-Doms wird den Teilnehmern der SÜDKURIER-Aktion, die sich vor allem an Kinder richtet, Aufschluss über so manches Geheimnis der Meersburg geben. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Standen früher in Geschichtsbüchern Ritter, adlige Damen und das höfische Leben im Vordergrund, fesselt heute auch das Alltagsleben von einst. So lenkt auch Julia Naeßl-Doms kurz nach dem Eingang in die Burg den Blick auf die ledernen Löscheimerchen, die von der Decke hängen. Denn Feuer war in Zeiten offener Kamine und Herde eine stets präsente Gefahr.

Gleich hinter dem Burgeingang verweisen an der Decke aufgehängte lederne Löscheimer auf die einstige Brandgefahr und deren Bekämpfung. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Außerdem setzten Belagerer gern auch Brandpfeile als Waffen ein, wie die Schweden im Dreißigjährigen Krieg. Brandgefährlich war früher aber auch die Beleuchtung: Bevor es elektrischen Strom gab, brachten Pechpfannen oder Kienspäne zumindest etwas Licht ins wahrhaft finstere Mittelalter, in das die Ursprünge der Meersburg zurückreichen.

Meersburg, Salem Familien schätzen die schönen Schlösser in Salem und Meersburg Das könnte Sie auch interessieren

Ihr Gründer soll der Merowingerkönig Dagobert im 7. Jahrhundert gewesen sein. Dafür gibt es keine Belege, aber wenn man in der Dürnitz steht, dem einstigen Wachraum, befindet man sich im ältesten, rund 1000 Jahre alten Teil der heutigen Burg. "So fängt es an", sagt Naeßl-Doms und führt unmittelbar darauf über eine Barocktreppe ins 18. Jahrhundert.

Ein Besuchermagnet: die Sammlung von Ritterrüstungen. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Diese Zeitensprünge faszinieren die gebürtige Niederländerin, die seit 1991 in der Meersburg lebt. Und schon wandelt man vom Barock wieder ins Mittelalter zurück, in den alten Palas, den Saalbau, wo man einst feierte. Dort zeigt Naeßl-Doms etwa, wo die Mauerblümchen saßen, mit welchen Brettspielen man sich damals die Zeit vertrieb und wie man auch bei wenig Licht ein Schlüsselloch finden kann.

Meersburg Bei aller Romantik: Würden Sie gerne im Mittelalter leben? Das könnte Sie auch interessieren

Überhaupt tauchen an so einem geschichtsträchtigen Ort auf Schritt und Tritt Fragen auf, und manchmal auch gleich die Antworten dazu. Wozu hatten die Betten damals einen Himmel? Woher kam das Trinkwasser? Zum einen aus einer vorgelagerten Zisterne. Doch die lag ungünstig, wenn die Burg belagert wurde.

Der im 14. Jahrhundert entstandene Brunnen beeindruckt noch heute mit seiner Tiefe. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Deshalb baute man im 14. Jahrhundert einen Brunnen, der ursprünglich 40 Meter tief war und heute immer noch 27 Meter nach unten reicht. Wasser brauchte man natürlich auch zur Essenszubereitung. Wie es dabei zuging, zeigt ein Blick in die beiden Küchen und die Backstube.

Nachgestellte Szenen vermitteln zum Beispiel, wie einst Brot gebacken wurde. | Bild: Sylvia Floetemeyer

Die lebendige Vermittlung des Lebens in früheren Epochen war die Herzensangelegenheit des 2018 verstorbenen Burgherrn Vinzenz Naeßl-Doms, betont seine Frau Julia. Auch sie macht sich das zu ihrer Aufgabe. Dabei ist die Geschichte der Burg auch eine Geschichte ihrer Besitzer und der Sammlungen, die sie zusammentrugen. So ziehen die Ritterrüstungen in der Waffenhalle alle Besucher magisch an. Und was ist die meistgestellte Frage von Kindern? "Wo ist die Folterkammer?", sagt Naeßl-Doms lachend. Eine Antwort darauf – und vieles mehr – gibt’s bei "Der SÜDKURIER öffnet Türen".