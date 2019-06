Wussten Sie eigentlich, dass in jedem vierten Fahrzeug weltweit ein Produkt des Unternehmens Kendrion Automotive eingebaut ist? Markdorf ist der Hauptsitz des Geschäftsbereichs Commercial Vehicles (Nutzfahrzeuge) von Kendrion.

Kendrion-Mitarbeiter Fabio Amann bei der Endmontage/-prüfung des Winkelgetriebes. | Bild: Kendrion

Das Unternehmen entwickelt und produziert in Markdorf mit rund 150 Mitarbeitern Lüfterkupplungen und weitere Komponenten für die Motorperipherie von Nutzfahrzeugen. Kendrion öffnet am Mittwoch, 10. Juli, für 20 SÜDKURIER-Leser exklusiv seine Türen und erlaubt Einblicke in die Produktion und Fertigstellung.

Seit Januar 2017 ist Manfred Schlett Geschäftsführer am Markdorfer Standort des niederländischen Automotive-Konzerns. Der Rotor eines Winkelgetriebes für eine Lüfterkupplung gehört zu den Komponenten, die in Markdorf für Nutzfahrzeuge in aller Welt gefertigt werden. | Bild: Grupp, Helmar

Weitere Standorte des Geschäftsbereiches sind in den USA und in Tschechien. Das Team entwickelt und produziert Systemlösungen für Motorkühlungen und Motorperipherie sowie Hydraulik für die Nutzfahrzeug- und Off-Highway-Branche. Zur Letzteren zählen zum Beispiel Komponenten für schwere landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Sonderfahrzeuge wie etwa Pistenbullys.

Grundstein im Jahr 1971 gelegt

Die Traditionsmarke Linnig legte den Grundstein für die erfolgreiche Entwicklung. 1971 gründete Karl Heinz Linnig ein Ingenieur-Büro für Antriebstechnik. Bereits mit seiner ersten eigenen Entwicklung gelang ihm der Durchbruch: Eine Elektromagnet-Lüfterkupplung für Omnibusse – erstmals nach dem Arbeitsprinzip „Stahl auf Stahl„. Seit 1978 entstehen am Firmensitz in Markdorf Technologien für elektromagnetische Anwendungen in der Antriebstechnik für Nutzfahrzeuge.

Digitalisierung: Monteur Hans Thümmrich (rechts) zeigt Geschäftsführer Manfred Schlett seinen Arbeitsplatz – inklusive Computer mit Touch-Display. | Bild: Nosswitz, Stefanie

2007 wurde das Unternehmen vom holländischen Konzern Schuttersveld – heute Kendrion – übernommen. Kendrion beschäftigt weltweit rund 2645 Mitarbeiter und erzielte nach eigenen Angaben 2017 einen Umsatz von rund 462 Millionen Euro und einen Bilanzgewinn von 23,3 Millionen Euro.

Automobilindustrie im Wandel

Die Automobilindustrie erlebt zurzeit den weltweit größten Wandel ihrer Geschichte. „Wir stellen uns den Zukunftsherausforderungen der Mobilität und nehmen die schwierige Aufgabe an, traditionelle Märkte in die Zukunft zu führen“, so Geschäftsführer Manfred Schlett. Kendrion Automotive gebe sich eine neue, moderne Wachstumsstruktur und modernisiere seine Organisationsstrukturen mit einem neuen Führungsteam in der Automotive-Gruppe.

Der Ausbildungsbereich. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Wie dies gelingen soll, wird Teil der Unternehmenspräsentation sein, die die SÜDKURIER-Leser an jenem Nachmittag erleben. Der Zusammenschluss zu einer Gruppe ermöglicht eine einfachere Betrachtung der Märkte. Mitarbeiter arbeiten verstärkt in globalen Teams, um Synergien anderer Standorte zu nutzen.