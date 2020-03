von Christiane Keutner

Der Coronavirus war auch Thema bei der Veranstaltung „Der SÜDKURIER öffnet Türen“ in der Maschinenfabrik Bermatingen (Mabe). Direkt zu Beginn bat Geschäftsführer Roderich Gotterbarm die 25 Teilnehmer, sich die Hände zu desinfizieren. Das Unternehmen müsste Hygienevorschriften streng einhalten, begründete Gotterbarm.

Geschäftsführer Roderich Gotterbarm (links) führte die 25 SÜDKURIER-Abonnenten durch die Maschinenfabrik Bermatingen und beantwortete viele Fragen, rechts Mitarbeiter Ralf Retzlaff. | Bild: Christiane Keutner

Nach einem humorvollem Überblick über die Historie des Unternehmens, das im Jahr 1954 von Gotterbarms Großvater Alfons Fleck gegründet wurde, durften die die SÜDKURIER-Abonnenten die neue Unternehmenszentrale besichtigen.

Dort wurden ihnen die Produktionsschritte vom Lasern, bis zum Biegen und Schweißen am Beispiel der Dixi-Pressen gezeigt. Die Pressen kosten etwa 60 000 Euro. Doch mit seinen Aufträgen, die unter anderem von zwei europaweiten Supermarktketten stammen, würden sich die hohen Anschaffungskosten rechnen, erklärte Gotterbarm.

Doch auch das Sparen geht bei der Mabe: An einem Automaten im Unternehmen, der einem Getränkeautomaten ähnelt, können sich die Mitarbeiter beispielsweise neue Handschuhe oder Bohrer mit einem Chip direkt herauslassen. Die Nachbestellung erfolgt automatisch. So werden zeitaufwändige Vorgänge verkürzt und der Einkauf vereinfacht.

Das Unternehmen 1954 legte Alfons Fleck den Grundstein für das Unternehmen, das in zweiter und dritter Generation von Carmen und Ulrich Gotterbarm und deren Sohn Roderich geführt wird. Der in der Region sehr verbreitete Obst- und Weinbau gab den maßgeblichen Ausschlag für die Entwicklung notwendiger mechanischer Mulchtechniken für die Bodenpflege. Neben dem Produktbereich humus-Mulchtechnik wurde Mitte der 1970er Jahre begonnen, Pressen zur Volumenreduzierung von Kartonagen, Folien und weiterem Verpackungsmaterial unter der Marke Dixi zu produzieren. Als drittes Standbein beinhaltet Mabe das Laserzentrum, ein Dienstleistungszentrum für Blechbearbeitung. Ende 2018 wurde die neue Firmenzentrale mit Verwaltungs- und Produktionsfläche fertiggestellt. Mabe hat 270 Mitarbeiter.

Einige Zahlen und Informationen beeindruckten beim Rundgang: 150 Tonnen hochwertiger, europäischer Stahl werden jede Woche verarbeitet und in einer etwa 2,50 Meter mal 2 Meter großen Presse verschwindet der Inhalt von sechs Wertstoffhof-Containern.

Dass die Mabe der Bezeichnung Familienunternehmen gerecht wird und die Firma außerdem mit Fairness in Verbindung gebracht wird, beweist die häufige jahrzehntelange Treue der Mitarbeiter. Gibt es ein Anliegen, wird es „entweder noch am gleichen, spätestens am nächsten Tag mit dem Chef geklärt“, erzählt Andreas Lang, der unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit bei Mabe zuständig ist.

Apropos Personal: „Wir nehmen alles, aktivieren Sie ihre Familie, Verwandte und Bekannte“, animierte Roderich Gotterbarm, der gerne selbst ausbildet und für den es „irgendwie klar war“, dass er später in das Unternehmen einsteigt. „Bei allen Familienfesten war das Unternehmen Thema. Da wächst man einfach rein.“

Die Mabe hat aus den vergangenen Jahren viele Auszeichnungen und Ehrenurkunden der Bundesregierung sowie 156 aktive Patente vorzuzeigen. Gotterbarm ist sich sicher, dass die in den nächsten Jahren wächst. Neue Rohstoffe, würden neue Herausforderungen mit sich bringen. Auf die Frage, auf welches Produkt das Maschinenunternehmen besonders stolz ist, meinte Roderich Gotterbarm: „Auf unsere Mitarbeiter.“