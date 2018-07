Lindau/Kempten (hog) Was sich Anfang März vergangenen Jahres in dem ehemaligen Bahnwärterhäuschen im Lindauer Stadtteil Zech genau abgespielt hat, soll nun an sieben Verhandlungstagen vor dem Landgericht in Kempten geklärt werden. Die Polizei geht von folgendem Tathergang aus: Mindestens ein Mann einer Bettlerbande aus Rumänien soll den 76-jährigen Rentner, der in dem Haus lebte, überfallen, ausgeraubt und dann brutal ermordet haben. Laut Anklageschrift wurde der Mann erwürgt, ausgezogen und in die Dusche gelegt. Danach soll mindestens ein Täter, davon geht die Polizei derzeit aus, in dem abseits stehenden Haus Feuer gelegt haben, um die Tötung des Rentners zu verschleiern. Der zweite Angeklagte soll den Fluchtwagen gefahren haben.

Prozess ab 17. Juli vor dem Landgericht

Zwei mutmaßliche Täter, der 37 Jahre alte Hauptverdächtige und ein 27-Jähriger, müssen sich deshalb ab dem 17. Juli vor dem Landgericht verantworten. Die Anklage für den mutmaßlichen Haupttäter lautet auf Mord, besonders schwere Brandstiftung und versuchten schweren Bandendiebstahl. Der zweite Angeklagte muss sich wegen versuchtem schweren Diebstahl als Bandenmitglied verantworten. Die Polizei fahndet derweil via Internet mit dem Foto des Hauptangeklagten immer noch nach möglichen Mittätern und hat 5000 Euro Belohnung ausgesetzt. "Wir lassen den Aufruf bis nach der Gerichtsverhandlung stehen, erhoffen uns immer noch Hinweise aus dem Ausland und haben den Aufruf deshalb bewusst auch in ungarisch und rumänisch verfasst. Wir denken, dass an der Tat noch andere beteiligt gewesen sein könnten", erklärte Polizeisprecher Christian Eckel im Gespräch mit dieser Zeitung. In der Anklageschrift ist noch von einem bislang unbekannten Mittäter die Rede.

30-köpfige Sonderkommission "Soko Eichwald"

Als die Feuerwehr in der Nacht vom 8. auf den 9. März 2017 den Brand in dem lichterloh in Flammen stehenden kleinen Häuschen löschte, entdecken die Feuerwehrleute den leblosen Rentner im Haus. Bereits kurze Zeit später war klar, dass der Mann schon vor dem Brand getötet wurde. Die Ermittlungen der 30-köpfigen Sonderkommission "Soko Eichwald", die eigens wegen des Mordes eingerichtet wurde, gestalteten sich anfänglich schwierig. Kurz nach der Tat nahm die Kripo einen 47-jährigen wohnsitzlosen Mann fest, der sich zum Tatzeitpunkt angeblich in der Nähe des Bahnwärterhäuschens aufgehalten haben sollte.

Sieben Verhandlungstage angesetzt

Die Beamten kamen auf eine neue Spur und befragten in der Nähe von Ehingen mehr als 150 Anwohner. Sie stießen im Zuge der Ermittlungen auf eine rumänische Bettlerbande, zu der auch der jetzt Hauptangeklagte gehörte. Er konnte kurze Zeit später in Ulm verhaftet werden. Dafür wurde der zuerst festgenommene 47-jährige Mann aus der Haft entlassen. Im Juli vergangen Jahres konnte die Polizei dann in Lindau den jetzt mitangeklagten 27-Jährigen verhaften, der zur selben Bande gehört haben durfte. Er soll das Fluchtauto gefahren haben. Auch wenn am 17. Juli die auf sieben Verhandlungstage angesetzte Hauptverhandlung beginnt, geht die Polizei davon aus, dass an der Tat durchaus noch mehr Täter beteiligt gewesen sein könnten. Das Landgericht Kempten will den Fall bis Ende August ausverhandeln.

