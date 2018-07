von SK

23. Juli: Sting in Salem

Sting tritt in Salem auf. | Bild: Axel Heimken

Die Festivalsaison im Bodenseekreis startet mit einem Auftritt von Sting. Am Montag, 23. Juli, um 20 Uhr, spielt er beim Schloss-Salem-Open-Air. Für den Weltstar ist es nicht das erste Konzert in Salem. Der Brite stand bereits 2011 im Schlosspark auf der Bühne und begeisterte rund 7000 Fans. Als Sänger und Bassist der New-Wave-Legende The Police fing er einst an, und seit über 30 Jahren widmet er sich einer Solo-Karriere. Seine Vielseitigkeit unterstrich er mit diversen Kooperationen mit Jazz-, Hip-Hop- und Klassikmusikern, auch nahm er einmal ein ganzes Album mit Kompositionen des englischen Renaissance-Künstlers John Dowland auf. In Salem wird er alte Ohrwürmer und neue Hits singen. Kurzentschlossene müssen enttäuscht werden: Das Salem-Open-Air mit Weltstar Sting am 23. Juli ist bereits ausverkauft.

25. Juli: Scorpions in Salem

Die Scorpions sind zwei Tage später in Salem. | Bild: Holger Hollemann

Die Band um Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs steht am Mittwoch, 25. Juli, ab 20 Uhr in Salem auf der Bühne. Stehplätze für das Scorpions-Konzert gibt es ab 79,90 Euro, VIP-Tickets kosten 220 Euro.

25. Juli: Max Mutzke in Markdorf

Max Mutzke kommt nach Markdorf. | Bild: Rüdiger Schall

Der Soul-Sänger steht am Mittwoch, 25. Juli, ab 20.30 Uhr mit der Band Monopun und der Südwestdeutschen Philharmonie auf dem Markdorfer Marktplatz auf der Bühne. Tickets kosten 37,50 Euro. Das Festival-Ticket für vier Veranstaltungen in Markdorf kostet 129,50 Euro.

26. Juli: Otto in Markdorf

Otto und die Friesenjungs stehen in Markdorf auf der Bühne. | Bild: Peter Hönnemann

Otto Waalkes kommt mit den Friesenjungs am Donnerstag, 26. Juli, zum Open-Air-Festival der Markdorfer Stadtkapelle. Los geht es um 20 Uhr. Eintrittskarten für den Auftritt in Markdorf kosten 39,70 Euro.

26. Juli: James Blunt tritt in Tettnang auf

James Blunt singt in Tettnang. | Bild: HANS PUNZ

James Blunt tritt am selben Tag ab 19.30 Uhr in Tettnang auf. Tickets kosten 58,80 Euro. Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Nummer 0 13 79/37 05 00 19, geben das Stichwort „Blunt“ und Ihre Telefonnummer an.

27. Juli: Gentleman beim Jubiläums-Open-Air in Markdorf

Gentleman | Bild: Britta Pedersen



Der Reggae-Musiker tritt am Freitag, 27. Juli, 20 Uhr, in Markdorf auf. Der 43-jährige Kölner steht seit über 20 Jahren auf der Bühne. Karten für Gentleman beim Jubiläums-Open-Air in Markdorf kosten 44,10 Euro.

27. Juli: Amy Macdonald in Tettnang

Amy Macdonald | Bild: Laurent Gillieron (KEYSTONE)

Im Schlossgarten ist Amy Macdonald am 27. Juli ab 20 Uhr zu sehen. Ein Ticket kostet 53 Euro. Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die 0 13 79/37 05 00 45, geben das Stichwort „Macdonald“ und Ihre Telefonnummer an.

28. Juli: La BrassBanda in Markdorf

LaBrassBanda

Die Blasmusikgruppe tritt in Markdorf am Festival-Samstag um 17 Uhr mit Jack Russel’s Halsbänd und der Froschenkapelle auf. Tickets kosten 37,50 Euro

28. Juli: Revolverheld beim Schlossgarten-Open-Air in Tettnang

Johannes Strate, Sänger der Band Revolverheld. | Bild: Daniel Bockwoldt

Ab 19.30 Uhr steht die Band in Tettnang auf der Bühne. Tickets kosten 56,50 Euro. Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Karten. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Nummer 0 13 79/37 05 00 46, geben das Stichwort „Revolverheld“ und Ihre Telefonnummer an.

29. Juli: Max Giesinger in Tettnang

Max Giesinger | Bild: Uli Deck

Beim Schlossgarten-Open-Air in Tettnang geht es am Sonntag, 29. Juli, mit einem Auftritt von Max Giesinger weiter. Unter dem Titel „Roulette“ gibt er sein Konzert am Bodensee. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Karten für das Konzert des deutschen Singer-Songwriters kosten 39,25 Euro.Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Nummer 0 13 79/37 05 00 47, geben das Stichwort „Max Giesinger“ und Ihre Telefonnummer an. Für alle Verlosungen kostet ein Anruf aus dem Festnetz der DTAG 0,50 Euro (Mobilfunkpreise abweichend). Die Verlosungen laufen bis Donnerstag, 5. Juli, 14 Uhr.

1. August: Simple Minds in Meersburg

Simple Minds | Bild: Alberto Martin

Die Weltstars aus Glasgow kommen in diesem Sommer zum Meersburg-Open-Air und präsentieren alte und neue Songs ihres Albums „Walk between Worlds“. Los geht es am Mittwoch, 1. August, um 19 Uhr auf dem Schlossplatz Meersburg: Die Schotten gelten mit ihrer Mischung aus Post-Punk, mitreißenden Refrains und keltischen Elementen als Vorreiter einer neuen Art des Rock. Unterstützung bekommen die Schotten bei ihrem Konzert am See von Malik Harris. Der 20-jährige Singer und Songwriter aus Bayern wird in Meersburg als Vorband auf der Bühne stehen. Tickets für das Konzert in Meersburg kosten 62,25 Euro, erhältlich unter anderem beim SÜDKURIER unter Telefon 08 00/9 99 17 77 und in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen.

2. August: Doppelfeature in Meersburg

Glasperlenspiel | Bild: Tesche, Sabine

Glasperlenspiel und Johannes Oerding treten am Donnerstag, 2. August, gemeinsam in Meersburg auf. Das Konzert beginnt um 19 Uhr auf dem Schlossplatz. Die Elektropop-Formation Glasperlenspiel aus Stockach ist mit neuem Programm zurück auf den Open-Air-Bühnen.

Johannes Oerding | Bild: Schaar

Außerdem steht der deutsche Singer/Songwriter Johannes Oerding in Meersburg auf der Bühne. Eintrittskarten für das Doppelkonzert auf dem Meersburger Schlossplatz kosten 51,90 Euro.

3. August: Freundeskreis in Salem

Freundeskreis | Bild: Hanser, Oliver

2017 standen Max Herre, Don Philippe und DJ Friction erstmals seit zehn Jahren wieder zusammen auf der Bühne. Sie feierten den 20. Geburtstag ihres Debüt-Albums „Quadratur des Kreises“. Auch diesen Sommer werden Max Herre, Don Philippe und DJ Friction mit ihren Gästen Afrob, Joy Denalane und Megaloh unterwegs sein und in Salem Station machen. Los geht es am Freitag, 3. August, um 19 Uhr. Tickets für das Freundeskreis-Konzert auf dem Schlossplatz in Salem kosten 51,15 Euro.

9. August: Ina Müller in Salem

Ina Müller | Bild: Uwe Anspach

Ina Müller ... singt draußen: Und das am Donnerstag, 9. August, auch in Salem. Ab 20 Uhr wird Ina Müller mit ihrer Band auf dem Schlossplatz auf der Bühne stehen. Tickets für das Konzert mit Ina Müller kosten zwischen 35,72 und 55,52 Euro. Außerdem gibt es VIP-Tickets mit besonders ausgewiesenen Sitzplätzen und anderen Leistungen für 180 Euro. Karten sind unter anderem beim SÜDKURIER unter der Telefonnummer 08 00/9 99 17 77 und in den SÜDKURIER-Geschäftsstellen in der Region erhältlich.

18. August: Limp Bizkit in Friedrichshafen

Limp Bizkit | Bild: Veranstalter

Die Nu-Metal-Pioniere Limp Bizkit kommen im Sommer für einige Konzerte nach Deutschland. Auch in Friedrichshafen werden sie am Samstag, 18. August, ab 20 Uhr zu sehen sein. Ein Ticket kostet 60 Euro. Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert mit Limp Bizkit. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Nummer 0 13 79/37 05 00 48, geben das Stichwort „Limp Bizkit“ und Ihre Telefonnummer an.

19. August: Dieter Thomas Kuhn in Friedrichshafen

Dieter Thomas Kuhn | Bild: Veranstalter

Auf dem Gelände hinter dem Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen wird am Sonntag, 19. August, Dieter Thomas Kuhn auf der Bühne stehen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets kosten 38 Euro. Verlosung: Der SÜDKURIER verlost zwei Mal zwei Eintrittskarten für das Konzert mit Dieter Thomas Kuhn. Wenn Sie gewinnen möchten, wählen Sie die Nummer 0 13 79/37 05 00 49, geben das Stichwort „Dieter Thomas Kuhn“ und Ihre Telefonnummer an.

