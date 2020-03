Das Coronavirus ist das dominierende Thema und macht auch vor einem Pressegespräch im Mehrgenerationenhaus (MGH) Markdorf nicht halt. Es geht um die neue mobile Beratungsmöglichkeit der Antidiskriminierungsstelle Bodensee-Oberschwaben, das das Christliche Jugenddorfwerk Deutschland (CDJ) in einer zentralen Lage im Bodenseekreis aufbauen möchte.

Das Mehrgenerationenhaus-Team bietet seit einigen Jahren mit dem CDJ die Integrationssprachkurse an. Die Beratung zur Antidiskriminierung passe gut zum Angebot, sagt Renate Hold vom MGH-Leitungsteam.

Aus Angst vor dem Virus darf keine Diskriminierung werden

Die Beraterinnen Karin Voigt und Felicia Afriyie berichten, dass durchaus Menschen Beratungsstellen aufsuchen, die sich im Zusammenhang mit dem Coronavirus in alltäglichen Situationen diskriminiert fühlen, sei es aufgrund ihres Aussehens oder ihrer vermeintlichen Herkunft.

Die Beratungsstelle soll Anlaufpunkt für Menschen sein, die sich informieren und gegen Diskriminierung zur Wehr setzen wollen. Betroffenen wird ein persönliches Gespräch angeboten, indem sie erzählen können, was ihnen passiert ist. Sei es zum Beispiel, weil sich Alleinerziehende oder Migranten bei der Wohnungs- und/oder Arbeitsplatzsuche benachteiligt fühlen. Weitere zugewiesene Merkmale der Diskriminierung können Geschlecht, Alter, Religionszugehörigkeit, Behinderung oder sexuelle Identität sein.

Viele Betroffen fühlen sich ohnmächtig

„Wir schauen, welche Art der Diskriminierung vorliegt und welche Interventionsmöglichkeiten es gibt“, sagt Karin Voigt. Auch können rechtliche Schritte eingeleitet werden. Allerdings könne weder ein Job noch eine Wohnung erklagt werden. Es gehe aber darum, zu zeigen, dass das Verhalten den Betroffenen gegenüber nicht in Ordnung gewesen sei. „Viele fühlen sich in so einer Situation ohnmächtig“, sagt Voigt. Sie sollen erfahren, dass sie nicht allein gelassen werden.

Felicia Afriyie berichtet, dass Frauen tendenziell eher benachteiligt werden, so sei der Unterschied in den Verdiensten von weiblichen und männlichen Beschäftigten ein Thema. Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen falle um rund 21 Prozent geringer aus als der der Männer. Für die Gesellschaft sei es wichtig, sich dem Thema zu stellen und Veränderungen in Gang zu setzen.

So ist die Antidiskriminierungsstelle erreichbar

Die mobile Beratungsstelle in Markdorf nimmt am Dienstag, 17. März, von 9 bis 11 Uhr ihren Betrieb auf und ist jeden dritten Dienstag im Monat geöffnet. Die Antidiskriminierungsstelle in Friedrichshafen ist unter Tel. 0 75 41/2 07 52 72 oder per E-Mail an antidiskriminierungsstelle.fn@cjd.de erreichbar.