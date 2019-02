Zwei junge Frauen sitzen im Wartenzimmer von Kinder- und Jugendärztin Anita Renz in Bermatingen, ihre Säuglinge schlafen in mitgebrachten Autositzen. „Der Emil, bitte“, ruft Sprechstundenhilfe Katja Bodem den ersten herein. Emils Mutter ist das recht: „Ich möchte gern beim Arzt mit Namen angesprochen werden und habe nichts dagegen, dass mein Sohn mit Namen angesprochen wird. Das ist persönlicher, ich bin doch keine Nummer.“ Die Mütter sind sich einig: Man kann es mit dem Datenschutz auch übertreiben. „Ich finde eine Begrüßung mit Namen auch besser“, sagt die andere.

DGSVO ein Bürokratiemonster

„Diese Datenschutzrichtlinie ist ein Bürokratiemonster“, sagt Anita Renz. „Es ist natürlich unsere Pflicht, auf Diskretion zu achten und wir tun das eigentlich schon immer.“ Aber wegen der Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) musste sie für ihre Praxis eine Datenschutzbeauftragte ernennen, Personalschulungen durchführen, mit Lieferanten, Apothekern, EDV-Partnern Erklärungen unterschreiben, Arbeitsabläufe erstellen und Computer einzeln sperren. „Wir achten etwas besser darauf, dass wir am Telefon vermeiden, den Namen des Gesprächspartners zu erwähnen. Wir schließen die Tür zum Wartezimmer. Wie verdunkeln die Bildschirme in den Sprechzimmern“, zählt sie auf. Aberwitzig findet sie, dass sie die Datenschutzerklärung für jedes Kind von beiden Eltern unterschreiben lassen soll. Meistens kommen nur die Mütter in die Praxis. „Im schlimmsten Fall wird bei einer Trennung zum Streitfall, dass Daten vom Kind unerlaubt weitergegeben werden. Eigentlich müssten wir jedes Mal fragen, ob die Eltern noch zusammenleben und wie es mit dem Sorgerecht ist.“

Der Owinger Allgemeinmediziner Hubertus Porst sieht die Sache mit dem Datenschutz entspannt. „Ich habe mir viele Gedanken gemacht gemäß KV und Ärztekammer. Dann habe ich eine Datenschutzerklärung aufgehängt und ausgelegt“, sagt er. Die ärztliche Schweigepflicht hat er von je her ernst genommen und so die meisten Bestimmungen erfüllt. Seine Rezeption ist immer besetzt und lässt keine Akten oder Rezepte herumliegen. „Es kann sein, dass ich einen Patienten an die Rezeption begleite und da steht dann vielleicht jemand. Aber wenn jemand mehr Vertraulichkeit wünscht, nehme ich darauf Rücksicht“, sagt er. Mit Nummern spricht er seine Patienten nicht an. „Das halte ich für unpersönlich.“

Checklisten der Kassenärztlichen Vereinigung

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) berät niedergelassene Ärzte auch in Sachen DSGVO. Gemeinsam mit der Ärztekammer stellt sie Checklisten ins Internet, wie Daten aufzubewahren und zu sichern sind. „Der Patient sollte keinen Einblick in Patientendaten nehmen dürfen. Das bedeutet, dass ein PC-Bildschirm entsprechend gestellt werden sollte, dass keine Patientenakten auf dem Tresen liegen und dass Patienten keine Telefongespräche mithören können“, erklärt Kai Sonntag, Pressesprecher der KV Baden-Württemberg. Patienten nicht mit Namen anzusprechen, hält er für übertrieben.

Am Empfang des Helios-Spitals in Überlingen sorgt Abstand für Diskretion. | Bild: Corinna Raupach

Germar Büngener, Vorsitzender der Kreisärzteschaft Bodensee und Allgemeinmediziner in Friedrichshafen, betreibt Datenschutz mit Augenzwinkern. „Ich blinzele meinen Patienten zu, wenn ich sie aus dem Wartenzimmer hole. Im Behandlungszimmer begrüße ich sie auf das Freundlichste und sage: Sie wissen ja, dass ich Sie im Gang nicht mehr mit Namen nennen darf“, sagt er. Das garantiere Lacher. „Humor ist der Knopf, auf den ich drücke, ehe mir der Kragen platzt.“ Büngener betreibt ein Intranet, bei dem Computer und Leitungen vom Internet getrennt sind und verschlüsselt alle Daten. Im Kreis hat er Schulungen und Beratungen für die Kollegen organisiert. „Einhundertprozentige Sicherheit wird es aber nie geben“, sagt Büngener.

Herausforderung in Krankenhäusern

Besondere Herausforderungen hat der Datenschutz für Krankenhäuser: viele Patienten, große Mengen an Daten sowie die Zusammenarbeit mit Hausärzten und Nachsorgekliniken erfordern besondere Sorgfalt. Das Helios Spital in Überlingen hat sich auf die neuen Datenschutz-Regelungen vorbereitet. „Viele Anforderungen bestanden bereits vor den gesetzlichen Änderungen des vergangenen Jahres, sodass viele Maßnahmen nur geringfügig angepasst werden mussten“, sagt Pressesprecherin Claudia Prahtel. Sie plädiert für Augenmaß: Patienten werden mit Namen angesprochen, im Sprechstundenbereich der operativen Abteilung sorgen Nummern für einen optimalen Ablauf. Die Visite im Mehrbettzimmer findet im Beisein der Mitpatienten statt. „Wünsche nach einem Vier-Augen-Gespräch werden jedoch selbstverständlich realisiert“, sagt sie.

Datenschutz bei Ärzten

Eigentlich sind Ärzte die Erfinder des Datenschutzes. Im hippokratischen Eid, der Ärzteethik der Antike, heißt es: "Was ich bei der Behandlung oder außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen sehe und höre, das man nicht im Freien erzählen darf, werde ich verschweigen und als Geheimnis bewahren." Heute gilt die ärtzliche Schweigepflicht für Namen, Daten, Krankheiten, Meinungen sowie berufliche, finanzielle oder familiäre Verhältnisse der Patienten. Laut Datenschutzgrundverordnung sind Praxen für den Schutz personenbezogener Daten verantwortlich. Sie müssen dafür technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen und dokumentieren.