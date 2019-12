Lindau So sorgt die geplante Kleine Gartenschau in der Stadt für Ärger

Die ersten Bauarbeiten für die Kleine Gartenschau 2021 in Lindau laufen schon. Doch jetzt könnte ein Bürgerbegehren dem Projekt in die Quere kommen: Eine Initiative will die Gartenschau verhindern. Die Begründung der Gegner: Durch die Gartenschau fallen zu viele Parkplätze weg, Alternativen gibt es nicht. Ein Gegner zog in einem Fernseh-Interview auch einen Vergleich mit der Nazi-Zeit. Die Stadt sieht das Bürgerbegehren als unrechtmäßig an: Der Imageschaden sei enorm, 2,56 Millionen Euro Fördergelder seien in Gefahr.