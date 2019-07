Die Songs „Hold The Line, Rosanna, Africa„ sind wohl die bekanntesten Welthits der US-amerikanischen Rockband Toto. Anlässlich ihres 40. Geburtstags sind Toto mit ihrem Greatest-Hits-Album „40 Trips Around The Sun World“ auf Tour, und treten laut Veranstalter am 18. Juli, um 19 Uhr während des Schloss Salem Open Airs auf.

Mehr als 200 Auszeichnungen

Eingefleischte Fans wissen, dass nur wenige Gruppen einzeln oder insgesamt einen größeren Einfluss auf die Popkultur gehabt als die Mitglieder von Toto. Als Einzelpersonen sind die Mitglieder auf rund 5000 Alben zu hören, die insgesamt auf einen Verkauf von etwa einer halben Milliarde Alben kommen und von denen mehr als 200 Aufzeichnungen von der National Academy of Recording Arts and Sciences für einen Grammy nominiert wurden.

Toto hat Trends überdauert

Laut Veranstalter gehören Toto nach tausenden Ehrungen – darunter mit Michael Jacksons Thriller das meistverkaufte Album aller Zeiten – und Auszeichnungen auf Tournee sowie im Studio immer noch zu den umsatzstärksten Bands weltweit. Toto seien Popkultur und eine der wenigen Bands aus den 1970ern, die die sich ändernden Trends und Stile überdauert haben.

Streamingzahlen in die Höhe geschnellt

Weezer sorgten mit ihren Cover-Versionen der Toto-Klassiker „Rosanna“ und „Africa„ für große mediale Aufmerksamkeit und rund 20 Millionen Streams. Dies ließ auch die Streaming-Zahlen des Original-Tracks in die Höhe schnellen, die alleine auf Spotify bei 422 Millionen stehen.