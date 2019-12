Gunter Schöbel, Leiter des Pfahlbaumuseums, ist ratlos, auch wenn er sich für die Kollegen freut. Ende November teilte die CDU-Fraktion im Landtag mit, dass sie im Haushaltsausschuss mehr Geld für die sieben ländlichen Freilichtmuseen im Südwesten locker gemacht habe. Auf 1,9 Millionen Euro jährlich stockt die Landesregierung die Förderung ab 2020 auf. Das ist dann mehr als doppelt so viel wie bisher.

Pfahlbauten gehen wieder leer aus

Das achte und größte Freilichtmuseum allerdings geht – wieder einmal – leer aus: Weil das Pfahlbaumuseum Unteruhldingen von einem Förderverein getragen und daher als privat geführt eingestuft wird, sind staatliche Zuschüsse nicht vorgesehen – Schaufenster zum Weltkulturerbe hin oder her. Dabei sind die Pfahlbauten nicht nur das älteste Freilichtmuseum im Land, sondern mit rund 300 000 Besuchern jährlich auch das mit den meisten Gästen. Wer hingegen wie das Museumsdorf Kürnbach oder das Bauernhausmuseum Wolfegg vom Landkreis oder einem Verein mit maßgeblicher Beteiligung der öffentlichen Hand getragen wird, kann mit öffentlichen Geldern rechnen. Der Haushaltsausschuss des Landtags war Gunter Schöbels letzte Hoffnung, doch noch eine Geldspritze vom Staat für das ehrgeizige Projekt zu bekommen, das jetzt geplant ist. Zum 100-jährigen Bestehen der Pfahlbauten 2022 soll der Neubau stehen, den der Museumsverein derzeit vorbereitet.

Uhldingen-Mühlhofen 2022 soll das erste Gebäude stehen: Architekten zeigen erstmals Entwurf für das neue Pfahlbaumuseum Das könnte Sie auch interessieren

Die Mühlen der Förderbürokratie

Seit Monaten kämpft sich der Museumsleiter durch die Mühlen der Förderbürokratie, um die finanzielle Basis der Pfahlbauten zu verbessern, steht doch mit der Museumserweiterung jetzt ein großes Projekt an. Auch das muss der Verein selbst finanzieren – ein enormer Kraftakt. Schöbel hat Sorge, dass den Pfahlbauten irgendwann die Puste ausgeht. Doch das Werben und Ringen blieb ohne Erfolg. Die Kulturstaatssekretärin in Berlin, Monika Grütters, verwies auf die Zuständigkeit des Landes. In der Absage des baden-württembergischen Tourismusministers Guido Wolf steht zwar, das sich das Pfahlbaumuseum als „besondere Attraktion durch seine Schaufensterfunktion zum Weltkulturerbe“ auszeichne und jährlich 300 000 Gäste und mithin Urlauber anziehe.

Pfahlbaumuseum Die Pfahlbauten in Unteruhldingen sind eines der größten Freilichtmuseen Europas, das inzwischen über 15 Millionen Menschen besucht haben. Ihm ist ein ein wissenschaftliches Forschungsinstitut angegliedert, das Museumschef Gunter Schöbel leitet. Die UNESCO hat die „Prähistorischen Pfahlbauten rund um die Alpen“ 2011 zum Weltkulturerbe ernannt, darunter auch das 300 Meter südlich des Museums gelegene Pfahlbaufeld Unteruhldingen-Stollenwiesen. Die Pfahlbauten sind das einzige Welterbe, das versunken ist und nicht betrachtet werden kann. Daher wurde 2013 im Pfahlbaumuseum das „Archaeorama“ eröffnet.

Aus seinem Fördertopf für Tourismusinfrastruktur (TIP) könnten aber nur „außergewöhnlich innovative Vorhaben mit besonderer touristischer Bedeutung gefördert werden“, und auch nur dann, wenn die Kommune mindestens zu 50 Prozent daran beteiligt sei. Die Gemeinde selbst wirbt mit dem „Kulturerbe am Bodensee„ dafür erfolgreich Gelder ein. So hat Uhldingen-Mühlhofen nach Angaben des Ministeriums bisher Zuschüsse von rund 1,3 Millionen Euro aus dem TIP erhalten – für den Infopavillon zum Weltkulturerbe auf der Ostmole (110 000 Euro), für die neue Tourist-Info im Welterbesaal (390 000 Euro) und für die Uferneugestaltung in Unteruhldingen, für die bisher 745 000 Euro flossen.

Uhldingen-Mühlhofen Weiter geht‘s bei der Uferneugestaltung: Bald sind Naturstrand und Spielplatz dran Das könnte Sie auch interessieren

Schöbel: „Das ist nicht gerecht“

„Über 75 Millionen gibt das Land jährlich für seine Museen und Außenstellen aus. Das ist nicht gerecht“, klagt Gunter Schöbel. Er kritisiert, dass Bildungseinrichtungen nach Trägerschaft und nicht nach ihrem Wirkungsgrad gefördert werden.

Warum ist dem Land das Pfahlbaumuseum keinen Euro wert? Stimmt nicht, sagt das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Baden-Württemberg. Es gebe durchaus Fördermöglichkeiten für nichtstaatliche Museen. Mit der Hälfte der Kosten werde die Konservierung und Restaurierung von Sammlungsgegenständen gefördert. Ein Feigenblatt, sagt Gunter Schöbel, denn Zuschüsse gebe es nur für das, was auch ausgestellt wird. Die Pfahlbauten haben etwa zwei Millionen Objekte im Archiv. Eine Projektförderung sei über den Innovationsfonds des Landes möglich, argumentiert das Ministerium weiter. Aus dem gebe es maximal 50 000 Euro für Ideen, sagt Gunter Schöbel, aber nicht für Investitionen oder Personal. Das war‘s dann schon: Eine „darüber hinausgehende Förderung“ sei laut dem Ministerium für nichtstaatliche Museen nicht möglich.

Uhldingen/Salem/Meersburg Was im Winter in den Pfahlbauten, dem Kloster und Schloss Salem und der Burg Meersburg geboten wird Das könnte Sie auch interessieren

Für die sieben Freilichtmuseen im Land hingegen, die ab nächstem Jahr pauschal mehr Geld bekommen, gibt der Staat zusätzlich Gelder für den Bau historischer Gebäude auf dem Museumsgelände genauso wie für die Restaurierung oder Kulturprogramme. Damit gehe es den Pfahlbauten wie vielen anderen Museen in Deutschland: „Nicht die Qualität oder die besten Methoden werden unterstützt, sondern die Einrichtungen mit Mehrheitsbeteiligung der öffentlichen Hand“, beklagt Gunter Schöbel. Dort zahlt der Steuerzahler Grundstücke, Personal, Ausstellungskonzepte, Sammlungen. Hier fällt ein vereinsgetragenes Museum mit 750 Mitgliedern durchs Förderraster und muss sich selbst tragen.

Zukunft braucht Zeit

Umso wichtiger ist dem Museumsleiter, dass sich die Pfahlbauten für die Zukunft rüsten. „Seit sieben Jahren sind wir dabei, in einem ‚Masterplan Weltkulturerbe‘ ein zukunftsfähiges Konzept für die Besucher zu entwickeln“, sagt Gunter Schöbel. 20 Jahre habe der Verein gebraucht, um von der Gemeinde ein Grundstück für die Museumserweiterung kaufen zu können. Der Plan steht jetzt, die Architektur nach einem Wettbewerb auch. Fehlt nur noch die Genehmigung, um nächstes Jahr mit dem Bau zu beginnen. Der soll 2022 stehen – pünktlich zum 100. Geburtstag der Pfahlbauten.

Uhldingen-Mühlhofen 2022 soll das erste Gebäude stehen: Architekten zeigen erstmals Entwurf für das neue Pfahlbaumuseum Das könnte Sie auch interessieren

„Das sind lange Wege“, sagt Gunter Schöbel. Die könnten kürzer werden, wenn der Staat seine Hilfen nicht nur für seine „Hochkultur“, sondern verstärkt auch für jene Einrichtungen einsetzen würde, die einen guten Job machen. Und wenn es am Ende doch keine finanzielle Unterstützung gibt? „Dann werden wir es wie in den letzten 100 Jahren mit eigenen Kräften schaffen müssen“, sagt Gunter Schöbel. Ungerecht sei das trotzdem.