von SK

Januar: Eröffnet wird das Messejahr mit dem HandgemachtKreativmarkt am 12. und 13. Januar. Weiter geht es mit der MMB – Internationale Briefmarken- und Münzbörse mit Mineralienmarkt – am 20. Januar. Vom 25. bis 27. Januar ist die Motorradwelt Bodensee wieder am Start und zeigt zum 25. Jubiläum das gesamte Spektrum der Motorradbranche. Mehr als 40 000 Motorradfahrer aus Süddeutschland, Österreich und der Schweiz kommen an den Bodensee. Eine Jubiläumsparty steht ebenfalls auf dem Programm.

Bei der "My cake" dreht sich alles um das Backen und Dekorieren. | Bild: Anja Koehler

Februar: Rund um das Thema Tortendesign und kreatives Backen geht es am 2. und 3. Februar. Backen und Dekorieren liegen laut Mitteilung der Messe im Trend, zudem komme das Thema in der Vierländerregion Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland ausgesprochen gut an.

Die Aqua-Fisch steht wieder auf dem Programm. | Bild: Felix Kästle

März: Die Aqua-Fisch bietet vom 8. bis 10. März ein Angebot für Angler und Aquarienfreunde. Erwartet werden rund 30 000 Besucher. Vom 20. bis 24. findet die Frühjahrsmesse IBO zum 70. Mal statt.

Bei der Aero trifft sich die Branche in Friedrichshafen. | Bild: Felix Kästle

April: Die Aero geht vom 10. bis 13. April in Friedrichshafen an den Start: Die Messe zeigt in elf Messehallen rund 200 Business-Jets, Ultraleichtflugzeuge, Helikopter und Motorflugzeuge. Mehr als 600 internationale Aussteller checken in Friedrichshafen ein und präsentieren ihre Neuheiten und Trends.

Auch die Tuning World steht wieder auf dem Programm. | Bild: Felix Kästle

Mai: Getunte Autos, Chrom und viel PS werden vom 3. bis 5. Mai auf der Tuning World Bodensee vertreten sein. Gezeigt werden mehr als 1000 veredelte Fahrzeuge und zwölf Miss-Tuning-Kandidatinnen. Schicke Oldtimer bietet die Motorworld Classics Bodensee vom 10. bis 12. Mai. Auf der Verkaufsmesse für klassische Mobilität stehen hunderte Sammlerstücke und Youngtimer. Die Oldtimerszene ist stark vertreten.

Die Funker treffen sich am Bodensee. | Bild: Anette Bengelsdorf

Juni: Die Kommunikation ist auf der Ham Radio vom 21. bis 23. Juni Programm. Die Amateurfunk-Ausstellung ist drei Tage lang Treffpunkt für Funkamateure aus der ganzen Welt.

Die Outdoor geht mit neuem Konzept an den Start. | Bild: Felix Kästle

September: Mobilität auf zwei Rädern – ob mit E-Antrieb, für die Bergfahrt oder die Straße – steht von 4. bis 7. September bei der Internationalen Fahrradmesse Eurobike auf dem Messegelände in Friedrichshafen im Mittelpunkt. Die internationalen Fahrradhersteller präsentieren ihre Neuheiten dem Fachhandel. Am Samstag, 7. September, ist die Eurobike wieder für Endverbraucher geöffnet.

Von Dienstag, 17. bis Donnerstag, 19. September bieten die Organisatoren mit der OutdoorFriedrichshafen ein neues Format, das gezielt die Interessen des Fachhandels in den Fokus rückt. Den Wassersport in seiner ganzen Faszination zeigt die Interboot von 21. bis 29. September in den Messehallen, im Interboot-Hafen und am Messe-See. Rund 500 internationale Aussteller präsentieren die Neuheiten der nächsten Wassersport-Saison.

Um Wassersport geht es dieses Mal in Friedrichshafen und Hamburg. | Bild: Jäckle, Reiner

Oktober: Die zweite Hamburg Boat Show steht vom 23. bis 27. Oktober auf dem Terminplan. Wassersport, Boote und vieles mehr steht wieder auf dem Programm.

Die Modellbauer werden in den Messehallen ebenfalls wieder vertreten sein. | Bild: Claudia Wörner

November: Die Faszination Modellbau wird vom 1. bis 3. November auf dem Messegelände in Friedrichshafen alle begeistern, die von Kleinformaten fasziniert sind. Die Messe Friedrichshafen ist ab 2019 zudem Gastgeber einer neuen Gastmesse: die Nadelwelt Friedrichshafen, die es bereits seit einigen Jahren in Karlsruhe gibt, gründet einen Ableger am Bodensee und wird erstmalig vom 8. bis 10. November in Halle B5 und im Foyer Ost stattfinden. Häuslebauer und Hochzeiter sollten sich nach Angaben der Messe Friedrichshafen ebenfalls die nächsten Termine vormerken: Die Haus, Bau, Energie findet im November 2019 statt. Die Hochzeitsmesse "Ja, ich will" steht am 16. und 17. November auf dem Terminplan.

Informationen im Internet: www.messe-friedrichshafen.de