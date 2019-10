Weil das Laub so schön raschelt.

Video: Blust, Julia

Weil der Blick auf den See nie so beruhigend ist wie im Herbst.

Bild: Blust, Julia

Weil die Blätter sich verfärben und alles bunter wird.

Video: Blust, Julia

Weil man sonst im Strandbad nie die Wellen am Ufer ankommen hört. So schön still ist es hier jetzt!

Video: Blust, Julia

Weil die Kürbisse am Straßenrand mit den Blättern um die Wette leuchten.

Bild: Andrea Fritz

Weil die Windräder endlich was zu tun haben.

Video: Blust, Julia

Weil manche Bäume sich noch nicht entschieden haben, ob sie ihr Laub nun färben sollen oder nicht.

Bild: Blust, Julia

Weil das Schilf im Wind so herrlich tanzt.

Video: Blust, Julia

Weil die SUP-Fahrer endlich so richtig viel Platz auf dem See haben – und glattes Wasser noch dazu. Wer lang genug zuschaut, entspannt sich automatisch!

Video: Blust, Julia

Weil der Blick in die Baumkronen nie so schön ist wie im Herbst.

Bild: Blust, Julia