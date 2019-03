Häufen sich Fehl- und Falschalarmierungen bei der Feuerwehr? Das hat im Januar zumindest Karl-Heinz Dumbeck, Stadtbrandmeister von Bad Saulgau, beklagt. Er sieht einen Zusammenhang mit der Einführung einer Integrierten Rettungsleitstelle (ILS) für die Landkreise Ravensburg und Sigmaringen sowie den Bodenseekreis.

Dumbeck äußerte öffentlich seine Zweifel, ob eine gemeinsame Integrierte Rettungsleitstelle für drei Landkreise sich nicht übernehme, da sie ein sehr großes Gebiet abdecke. Die Landkreise Sigmaringen und Ravensburg haben sich bereits vor fünf Jahren zur Feuerwehr- und Rettungsleitstelle Oberschwaben zusammengeschlossen. Neu hinzugekommen ist Mitte vergangenen Jahres der Bodenseekreis. Der Stadtbrandmeister spricht von systematischen Mängeln.

Nachbesserungsbedarf ist nicht ungewöhnlich

Eine Einschätzung, die sein Ravensburger Kollege, Stadtbrandmeister Claus Erb, so nicht teilt. Für ihn steht fest, „dass sich Systeme immer wieder erneuern müssen – und eine Erneuerung von Systemen geringe Nachbesserungen nach sich ziehen muss“.

Im Notfall zählt jede Sekunde. Zusätzliche Informationen, die die Disponenten in den Leitstellen erfragen, gehen per Funk an die Einsatzkräfte. | Bild: Jörg Büsche

Letzteres geschehe derzeit. Jene „Fehleinschätzungen“ des neuen Einsatzleitsystems, die Anfang Januar auch bei der Hauptversammlung der Feuerwehr in Markdorf bemängelt worden waren, sollen künftig vermieden werden. Dafür sollen die für die Disponenten hinterlegten Stichworte überarbeitet werden. „Damit nicht mehr Kräfte alarmiert werden als wirklich nötig“, erklärt Daniel Kneule, Feuerwehrkommandant in Markdorf. „Und damit wir möglichst schnell wieder ins altbewährt gute Fahrwasser kommen“, betont Kneule.

Der Notrufdialog in der Rettungsleitstelle besteht aus der Notrufannahme, in der Regel der Annahme eines 112-Anrufs, der Notrufabfrage, bei der wichtige Informationen ermittelt werden, und der Notrufbegleitung, bei der der Anrufer über Hilfeleistungen instruiert wird. Die Einstiegsfragen entsprechen dem aus dem Erste-Hilfe-Kurs Vertrauten: „Wo ist der Notfallort? Was ist passiert? Wie viele Verletzte?“ Ausgebildete Mitarbeiter, die sogenannten Disponenten, gehen strukturiert vor. Unterstützt werden sie dabei von einem Frageskript, das sie, je nach Antwort, zu festgelegten Reaktionen leitet. Schlüsselfragen stehen festgelegten Einsatzcodes gegenüber. Es sind Tausende.

Stadtbrandmeister aus Friedrichshafen sieht die Vorteile

Für Louis Laurösch, Stadtbrandmeister in Friedrichshafen, ist einer der Vorzüge der Systematik, dass die subjektiven Eindrücke des – zumeist überforderten – Notrufenden mithilfe der strukturierten Abfrage in eine objektivere Bahn gelenkt werden können. Volker Geier, Geschäftsführer der Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH, betont, dass ein Anrufer beim Notrufgespräch überfordert sein könne, etwa weil er aufgeregt sei, und sieht darin eine mögliche Fehlerquelle.

Alarm an die Einsatzkräfte schon in den ersten Sekunden

Die Vorzüge des neuen Systems sieht Oliver Surbeck, Kreisbrandmeister in Ravensburg. Er betont: „Bereits bei der Primäralarmierung werden wichtige Informationen für den Einsatzleiter herausgearbeitet. Informationen, die dem Einsatzleiter per Funk mitgeteilt werden.“ Dieses Verfahren nennt sich „vorgezogene Lageerkundung durch die Leitstelle“.

Sie vermeidet jenen Zeitverlust, der früher oftmals entstand, weil die nun vom Disponenten abgefragten Informationen erst vor Ort ermittelt werden konnten. Surbeck räumt Missverständnisse ein. „Für die Alarmierenden dauert das Notrufgespräch gefühlt länger.“ Tatsächlich geht der Alarm an die Einsatzkräfte jedoch schon in den ersten Sekunden des Notrufgesprächs heraus. Alles Weitere geht dann per Funk an die ausgerückten Kräfte – und erlaubt deren bessere Orientierung.

Kreisbrandmeister Henning Nöh arbeitet an der Feinjustierung des Systems. | Bild: Hanspeter Walter

Ein Ziel der standardisierten Notrufabfrage ist es, dass der Anrufer unterstützt wird und Hilfe leisten kann. Denn das software-unterstützte Abfragesystem erhebt auch Symptome. So können Disponenten am Telefon Wiederbelebungen anleiten. Surbeck gibt ein anderes konkretes Beispiel: „Bei einem Verkehrsunfall kommen Hinweise wie: Schalten Sie den Warnblinker ein, ziehen Sie die Warnweste an und stellen Sie das Warndreieck auf."

Zusammenarbeit mit den Feuerwehren in den Gemeinden

Der Kreisbrandmeister, der die standardisierte Notrufabfrage keinesfalls missen möchte, sieht auch, dass diese zunächst mit einem gewissen Mehraufwand für den Kreisbrandmeister verbunden ist. Denn dieser lege im Rahmen seiner Einsatzvorplanung fest, welches Einsatzereignis mit welcher Alarmstufe verbunden ist. Volker Geier vom Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben erläutert, hier gelte es, mit den Feuerwehren in den Gemeinden zusammenzuarbeiten. Vom Kreisbrandmeister beraten, erstellen die Feuerwehren ihre Alarm- und Ausrückeordnungen, die etwa auf bauliche Gegebenheiten und besondere Situationen Rücksicht nehmen.

Hier müsse noch nachjustiert werden, hatte Hennig Nöh, Kreisbrandmeister im Bodenseekreis, zuletzt bei der Hauptversammlung der Markdorfer Feuerwehr angedeutet. Gleichwohl bestätigten alle angefragten Feuerwehren, was Karl-Heinz Bentele, Feuerwehrkommandant in Deggenhausertal, für die durch Rauch- und Brandmelder erzeugten Fehlalarme formulierte: „Lieber zehn Mal zu oft ausgerückt – als ein Mal zu wenig.“

