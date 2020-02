Bodenseekreis vor 1 Stunde

Damit Lebensmittel nicht in der Tonne landen: Mithilfe einer App soll weniger Essen verschwendet werden

„Too good to go“ vermittelt übrig gebliebene Lebensmittel. Bisher gibt es vor allem in Großstädten zahlreiche Anbieter, am Bodensee ist die Zahl momentan noch überschaubar. Warum sich Betriebe aus der Region beteiligen, welche positiven Entwicklungen sie beobachten und ob es aus ihrer Sicht auch negative Aspekte gibt, haben sie uns erzählt.