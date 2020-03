Inzwischen sind fünf Personen, die im Bodenseekreis leben, am neuartigen Coronavirus erkrankt. Wie das Landratsamt mitteilt, ist der fünfte Infektionsfall am Dienstag labordiagnostisch bestätigt worden. Die betroffene Person habe sich mutmaßlich bei einer erkrankten Person in der Region angesteckt und befindet sich nun in häuslicher Quarantäne. „Ihr geht es den Umständen entsprechend gut“, heißt es weiter.

Aktuell befinden sich den Angaben zufolge im Bodenseekreis insgesamt 63 Personen auf behördliche Anordnung hin in häuslicher Quarantäne. Eine Person werde stationär behandelt.