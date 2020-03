Bodenseekreis/Ravensburg vor 2 Stunden

Coronavirus-Proben wurden von einem Labor nicht rechtzeitig analysiert: Was Betroffene aus dem Bodenseekreis jetzt beachten sollten

Ein privates Labor hat verschiedenen Gesundheitsämtern im Land am Sonntag mitgeteilt, dass die ihm in der vergangenen Woche zur Auswertung übergebenen Coronavirus-Proben aufgrund nicht vorhandener Chemikalien zum Großteil nicht rechtzeitig analysiert werden konnten und deshalb zu einem Teil nicht mehr verwertbar seien. Jetzt stehen Nachtests an. Auch Menschen aus dem Bodenseekreis sind betroffen.