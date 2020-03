Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfe das Landratsamt, so die Auskunft von Sibylle Ehreiser, nicht mitteilen, ob der Patient daheim, im Krankenhaus oder in einer Pflegeeinrichtung verstorben ist und ob er an einer Vorerkrankung litt.

Im Landkreis Lindau waren am Dienstag 53 positive Coronafälle gemeldet worden, am Mittwoch waren es hingegen schon 67 Fälle. Nach Auskunft von Sibylle Ehreiser könne dies auch daran liegen, dass die Auswertung der Tests unterschiedlich lange dauern kann.