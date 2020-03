Im Bodenseekreis gibt es den ersten Todesfall, der im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie steht. Wie das Landratsamt am Samstag mitteilte, starb die Person am Freitag im Klinikum Friedrichshafen. Nähere Angaben zur Person oder den Umständen des Todes macht die Behörde nicht. Erklärt wird das so: „Wir schützen damit die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und Angehörigen und wollen darüber hinaus vermeiden, dass daraus individuelle Rückschlüsse über das Gefahrenpotenzial des Virus gezogen werden.“

14 Patienten in stationärer Behandlung

Über das Wochenende ist die Gesamtzahl der Personen im Landkreis, bei denen das Virus labordiagnostisch nachgewiesen wurde, um zehn auf 196 gestiegen (Stand: Sonntagnachmittag), 77 davon gelten zwischenzeitlich als genesen.

14 Menschen und damit acht mehr als am Freitag werden stationär behandelt.

412 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter häuslicher Quarantäne, 574 weitere Personen wurden den Angaben zufolge bislang wieder aus der Quarantäne entlassen.

Anzahl der Infektionen dürfte deutlich höher sein

Die tatsächliche Anzahl der Virusträger im Landkreis dürfte dem Gesundheitsamt zufolge weiter deutlich höher sein als die der labordiagnostisch bestätigten Fälle. Hintergrund sei, dass nur noch ausgewählte Personengruppen getestet werden und die Laborbefunde teilweise erst einige Tage nach dem Abstrich vorliegen. Die Infektionszahl, die täglich auf der Webseite des Landratsamtes aktualisiert wird, gebe also jeweils nur „einen kleinen Ausschnitt der Wirklichkeit vor einigen Tagen“ wieder.