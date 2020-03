Auch im Handwerk ist die Verunsicherung wegen der Coronapandemie spürbar. Gerade bei Gewerken, die viel mit Kunden zu tun haben, gebe es viele Fragen, betont Georg Beetz, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft im Bodenseekreis, und fügt hinzu: „Nehmen wir zum Beispiel die Friseure. Dort haben die Mitarbeiter jeden Tag mit vielen Menschen zu tun.“ Natürlich wollen die Betriebe ihre Mitarbeiter und die Kunden schützen. „Hier warten wir noch auf entsprechende Empfehlungen“, sagt Beetz. Es sei momentan aber nicht auszuschließen, dass einige Betriebe in den nächsten Tagen für eine gewisse Zeit schließen werden.

Auftragsengpässe durch Coronavirus Das Coronavirus kann durch Lieferengpässe oder Schutzmaßnahmen bei Betrieben erhebliche Arbeitsausfälle verursachen. Sollten diese mit einem Entgeltausfall verbunden sein, ist laut einer Mitteilung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ein Ausgleich mithilfe des Kurzarbeitergeldes möglich. „Der Anspruch auf Kurzarbeitergeld muss grundsätzlich auf einem unabwendbaren Ereignis oder wirtschaftlichen Gründen beruhen", heißt es dazu im Pressetext. Dies trifft etwa dann zu, wenn Lieferungen ausbleiben und die Produktion eingeschränkt werden muss. Ein unabwendbares Ereignis liegt auch dann vor, wenn etwa durch staatliche Schutzmaßnahmen Betriebe geschlossen werden. Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes vorliegen, entscheidet die zuständige Agentur für Arbeit. Betriebe müssen Kurzarbeit vorher bei der Arbeitsagentur anzeigen. Arbeitgeber können sich direkt in der Arbeitsagentur oder telefonisch unter 08 00/4 55 55 20 informieren.

Aber auch in anderen Bereichen seien Handwerker verunsichert. Nicht überall könne man die Produktion einfach runterfahren. „Bäcker, Metzger und andere Gewerke sichern in vielen Orten die Grundversorgung“, so Beetz. Die Kreishandwerkerschaft stehe daher in engem Austausch mit den Fachverbänden. „Gerade habe ich beispielsweise die Empfehlungen auf dem Tisch, was Stuckateur-Betriebe gegenüber Mitarbeitern und Kunden beachten sollten“, sagt der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. Das gebe man an die Betrieb in der Region weiter. Aber auch die Frage, was machen wir mit Azubis, die gerade eigentlich in der Schule sein sollten, jetzt aber von Schulschließungen betroffen sind, habe ihn heute schon erreicht. Auch bei der Kreishandwerkerschaft habe man inzwischen sämtliche Veranstaltungen – etwa Fortbildungen – für die kommenden Wochen abgesagt.

Mögliche Umsatzrückgänge beschäftigen nach Angaben von Georg Beetz derzeit auch viele Handwerker. „Gerade bei kleinen Betrieben geht es da schnell ums nackte Überleben.“ Dass die Zukunft solcher Betriebe gesichert wird, sei ebenso wichtig wie der Erhalt der Arbeitsplätze bei großen Unternehmen. Hier sei es jetzt entscheidend, dass Regelungen gefunden werden – Stichwort Kurzarbeitergeld.

