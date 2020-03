Das Corona-Testzentrum (CTZ) des Bodenseekreises in Oberteuringen hat seinen Betrieb ausgeweitet. Seit dem Wochenende werden täglich von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr Risikopersonen auf das Virus getestet, bislang war das CTZ werktags von 15 bis 18 Uhr in Betrieb. Außerdem ist das CTZ seit gestern auch sonntags in Betrieb. Getestet werden nur Personen, die eine Terminvereinbarung vom Gesundheitsamt des Bodenseekreises bekommen haben.

Ab sofort dichtere Taktung der Tests

Auch die Taktung der Tests wurde verdichtet. Die bisherige 5-Minuten-Taktung bleibt, doch alle zehn Minuten werden nun Doppeltermine vergeben. Die Ausweitung der Tests sei geboten, so ein Vertreter der Behörde am Sonntag gegenüber dem SÜDKURIER, da die Zahl der gemeldeten und zu testenden Personen entsprechend zugenommen habe. Damit ist das CTZ nur noch samstags geschlossen, der Sonntagsbetrieb soll auch künftig beibehalten werden.