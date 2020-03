48 Stunden nach der Aufbau-Entscheidung durch den Arbeitsstab des Bodenseekreises am Samstag wurden am Montagnachmittag erste Tests im Corona-Testzentrum (CTZ) in der Augustin-Bea-Straße durchgeführt, wie Pressesprecher Robert Schwarz mitteilt. 15 Personen seien getestet worden.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, die Tests können vorgenommen werden. | Bild: Landratsamt Bodenseekreis

„Wir haben die Terminintervalle bewusst mit jeweils zehn Minuten recht großzügig gewählt, um am ersten Tag die nötige Routine zu bekommen. Wir gehen von deutlich mehr Abstrichen an den kommenden Tagen aus“, teilt Robert Schwarz mit. Alles sei ruhig und ohne Gedränge abgelaufen.

Bodenseekreis Erstes Corona-Testzentrum im Bodenseekreis: Betrieb soll am Montag starten Das könnte Sie auch interessieren

Das Landratsamt betont: der Abstrich wird im CTZ nur nach Terminvergabe durch das Gesundheitsamt gemacht. Das CTZ ist keine offene Sprechstunde. „Wir wollen damit die Diagnostikressourcen auf die Fälle konzentrieren, die medizinisch und in der Risikoabwägung begründet sind“, so Schwarz.