Die Polizei in den Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und im Bodenseekreis, die unterstützt wurde von Beamten des Polizeipräsidiums Einsatz, haben laut Mitteilung bei ihren zahlreichen Corona-Kontrollen einen deutlichen Anstieg der Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz festgestellt. Nach Angaben der Polizei leiteten die Beamten zwei Strafverfahren ein und zeigten über 60 Ordnungswidrigkeiten an.

Uwe Stürmer, Polizeipräsident Polizeipräsidium Ravensburg. | Bild: Polizei

„Das schöne Wetter am vergangenen Wochenende, insbesondere am Samstag, hat offensichtlich einige Menschen wieder unvorsichtig werden lassen.“ Uwe Stürmer, Polizeipräsident

Von Freitag bis Sonntag überprüften die Polizisten laut Mitteilung insgesamt 963 Personen und 214 Fahrzeuge. Meist beanstandeten die Beamten Gruppen im öffentlichen Raum, die sich nicht an den Mindestabstand oder die zulässige Anzahl von Menschen hielten und gegen die deswegen 132 Bußgeldverfahren angestrengt werden.

15 Menschen feiern Party in Langenargen

Zwei Mal mussten die Beamten laut Mitteilung sogar Strafverfahren einleiten. Nach Angaben der Polizei feierten am Samstagabend 15 Personen in Langenargen in einer Wohnung eine Party und verwehrten bei der Polizeikontrolle den Beamten zudem das Betreten der Räume. Erst auf Anordnung der Staatsanwaltschaft konnte die Polizei die Wohnung schließlich betreten und die insgesamt 15 Personen feststellen, von denen sich einige zuvor versteckt hatten.

Firma feiert Grillparty in Pfullendorf

Auch 17 Angehörige eines Betriebs in Pfullendorf waren der Meinung, am Freitagabend kollektiv gegen die Corona-Verordnung verstoßen zu müssen, indem sie zusammen ein Grillfest veranstalteten. „Es steht außer Frage, dass dieses Verhalten bei der vorherrschenden Corona-Krise völlig inakzeptabel ist, gegen geltendes Recht verstößt“, so Polizeichef Uwe Stürmer. Er erneuerte deshalb noch einmal seinen Appell an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben und damit beizutragen, die Infektionsraten zu senken und so letztlich Menschenleben zu retten.