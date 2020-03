Zahl der bestätigten Fälle:

Bodenseekreis: 75 (Stand Donnerstag, 19. März)

Kreis Ravensburg: 102 (Stand Donnerstag, 19. März)

Gemeinderatssitzungen – absagen oder nicht?

Das öffentliche Leben kommt durch die Ausbreitung des Coronavirus momentan zum Erliegen. In den vergangenen Tagen haben auch zahlreiche Kommunalverwaltungen im Bodenseekreis reagiert und die Sitzungen ihrer Gremien abgesagt. Einige halten an den Terminen fest – ein Überblick.

Bodenseekreis Gemeinderatssitzungen – absagen oder nicht? So haben sich die Kommunen in der Bodenseeregion entschieden Das könnte Sie auch interessieren

Bodensee-Airport meldet Kurzarbeit für Großteil der Belegschaft an

Die Corona-Krise sorgt am Flughafen in Friedrichshafen für einen nahezu vollständigen Stillstand. Ab Samstag wird der Bodensee-Airport einer Mitteilung zufolge nur noch für bestimmte Flüge öffnen. Für den Großteil der Mitarbeiter werde Kurzarbeit angemeldet.

Friedrichshafen Corona-Krise: Bodensee-Airport öffnet nur noch für einzelne Flüge und meldet für Großteil der Belegschaft Kurzarbeit an Das könnte Sie auch interessieren

Landesgartenschau verschiebt Eröffnungstermin

Oberbürgermeister Jan Zeitler und mit ihm der ganze Stab an LGS-Verantwortlichen, zweifeln daran, dass die Landesgartenschau wie geplant am 23. April eröffnet werden kann. Ein neuer Termin ist noch nicht genannt, die Notwendigkeit dazu wird aber als wahrscheinlich betrachtet.

Überlingen Landesgartenschau in der Corona-Krise: „Eröffnung wird verschoben“ Das könnte Sie auch interessieren

Katamaran-Reederei reduziert Abfahrten nochmals deutlich

In Folge der drastischen Ausbreitung des Covid-19-Virus greift nun auch die Katamaran-Reederei eigenen Angaben zufolge „zu drastischen Maßnahmen“. Am Wochenende wird der Betrieb gänzlich eingestellt. Ab Montag, 23. März fährt der Katamaran montags bis freitags jeweils nur noch zwei Fahrten am Morgen und zwei Fahrten am Abend, teilt die Reederei in einem Pressetext mit.

Friedrichshafen/Konstanz Katamaran-Reederei reduziert Abfahrten nochmals deutlich – keine Fahrten mehr am Samstag und Sonntag Das könnte Sie auch interessieren

Helios-Spital Überlingen verschärft Betretungsverbot

Das Helios Spital Überlingen hat ein komplettes Besuchsverbot für das Überlinger Krankenhaus ausgesprochen. Um dies konsequent umsetzen zu können, gibt es ab Freitag nun auch Eingangskontrollen.

Überlingen Helios-Spital verschärft Besuchsverbot und nimmt deshalb Eingangskontrollen vor Das könnte Sie auch interessieren

Vorübergehend keine Entbindungen mehr am Krankenhaus Bludenz

Der Schwerpunkt für die Versorgung von Corona-Patienten liegt nach Angaben der Landespressestelle Vorarlberg in den Krankenhäusern Bludenz und Hohenems. Deren ursprüngliche Aufgaben werden vorübergehend von anderen Krankenhäusern im Land übernommen. Aufgrund dieser Planungen werden ab Freitag, 20. März, im Landeskrankenhaus Bludenz keine Geburten mehr betreut. Die Landesspitäler Feldkirch und Bregenz sowie das Krankenhaus Dornbirn übernehmen die Entbindungen.

Saisonstart der Schifffahrt verschoben – Flottensternfahrt ganz abgesagt

Die Weiße Flotte wird in diesem Jahr nicht ab Anfang April auf dem Bodensee zu sehen sein. Der Beginn der Kursschifffahrt kann aufgrund des Coronavirus nicht wie geplant am 5. April starten. Laut einer Mittelung der VSU – der Vereinigten Schifffahrtsunternehmen für den Bodensee und Rhein – wird der Saisonbeginn verschoben. Die geplante Flottensternfahrt am 25. April wird für dieses Jahr abgesagt.

Bodenseekreis/Konstanz Saisonstart der Schifffahrt auf dem Bodensee wird verschoben – Flottensternfahrt fällt in diesem Jahr ganz aus Das könnte Sie auch interessieren

Corona-Test-Zentrum zieht in die Messe Friedrichshafen um

Um Hausärzte und Kliniken zu entlasten hat das Landratsamt Bodenseekreis beschlossen, das Corona-Test-Zentrum von Oberteuringen in die Messe Friedrichshafen zu verlegen. Dort wird außerdem derzeit ein Notfalllager mit 100 Betten errichtet.

Friedrichshafen Messehalle wird zur Notunterkunft mit 100 Betten, Corona-Test-Zentrum zieht am Wochenende ein Das könnte Sie auch interessieren

ZF macht Kurzarbeit bis Ende Juni möglich

Unternehmensleitung und Gesamtbetriebsrat vereinbarten am Mittwochabend ein Maßnahmenpaket zur Beschäftigungssicherung. Mitarbeiter sollen weiter 90 Prozent ihres Gehaltes bekommen.

Friedrichshafen Corona-Krise: Autozulieferer ZF ermöglicht Kurzarbeit bis Ende Juni Das könnte Sie auch interessieren

Einschränkungen bei Bestattungen in Friedrichshafen

Beerdigungen gelten nicht als meldepflichtige Veranstaltung. Trotzdem weist die Stadt auf Einschränkungen hin. So sollten sich nur die engsten Familienangehörigen versammeln.

Friedrichshafen Coronavirus: Zahl der Trauergäste bei Beerdigungen in Friedrichshafen auf engste Verwandte beschränken Das könnte Sie auch interessieren

Friedrichshafen: 70 Kinder in der Notbetreuung

Seit Montag sind Schulen und Kitas geschlossen. Betreut werden nur Kinder, deren Eltern in systemwichtigen Berufen arbeiten.

Friedrichshafen 70 Kinder werden in Notgruppen betreut, alle anderen bleiben zuhause Das könnte Sie auch interessieren

Friedrichshafen: Hamsterkäufe halten an, erste Läden rationieren

Bei Toilettenpapier, Nudeln oder Konserven sind die Regale in vielen Supermärkten teilweise leer. Bei Edeka Baur oder im Marktkauf werden Mangelprodukte nun rationiert.

friedrichshafen Hamsterkäufe sind unnötig: „Warenversorgung ist sicher gestellt“ Das könnte Sie auch interessieren

Infektionsambulanz öffnet in Überlingen

Platz für bis zu 150 Patienten in den Wartezimmern. Die Terminierung erfolgt ausschließlich über den Hausarzt. Start ist am Donnerstag.

Überlingen Infektionsambulanz mit Wartezimmer für bis zu 150 Patienten Das könnte Sie auch interessieren

Die meisten Geschäfte in Friedrichshafen sind wegen des Coronavirus geschlossen. Händler hoffen auf Kundentreue und regionale Online-Einkäufe

Die Friedrichshafener Innenstadt wirkt stellenweise wie leergefegt. Am Mittwoch sind neue Regelungen zur Eindämmung des Coronavirus in Kraft getreten. Die Anordnung zur Schließung trifft bei Händlern auf Verständnis, löst aber auch Existenzängste aus.

Friedrichshafen Die meisten Geschäfte sind wegen des Coronavirus geschlossen. Händler hoffen auf Kundentreue und regionale Online-Einkäufe Das könnte Sie auch interessieren

66 Corona-Infizierte im Bodenseekreis – 100 Betten werden in der Messe Friedrichshafen für Notfälle vorbereitet

256 Menschen befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Notunterkunft in der Messehalle soll schon am Wochenende betriebsbereit sein.

Friedrichshafen 66 Corona-Infizierte im Bodenseekreis – 100 Betten werden in der Messe Friedrichshafen für Notfälle vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

Der Katamaran verkehrt ab Freitag nur noch im Zweistundentakt zwischen Friedrichshafen und Konstanz

Die Corona-Pandemie hat auch Folgen für den Schiffsverkehr auf dem Bodensee. Katamaran-Reederei schränkt Fahrzeiten drastisch ein und hat die Hygienemaßnahmen verschärft.

Friedrichshafen/Konstanz Corona: Katamaran verkehrt ab Freitag nur noch im Zweistundentakt zwischen Friedrichshafen und Konstanz Das könnte Sie auch interessieren

Geschlossene Einrichtungen und Veranstaltungsorte in Friedrichshafen

Aktuell sind in Friedrichshafen jene mit mehr als 100 Personen untersagt, doch auch viele kleinere Veranstaltungen werden abgesagt oder verschoben. Einen immer wieder aktualisierten Überblick zu den Absagen und Schließungen in Friedrichshafen finden Sie hier.

Friedrichshafen Coronakrise: Welche Veranstaltungen in Friedrichshafen abgesagt und welche Einrichtungen geschlossen sind Das könnte Sie auch interessieren

Folgen für die Tourismusbranche am Bodensee

Die Corona-Krise sorgt für zahlreiche Stornierungen, manch ein Hotelier will bereits Kurzarbeit beantragen. Der Verband fordert einheitliche Regelungen für alle