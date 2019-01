von sk

Bodenseekreis – Bei der Kreisdelegiertenkonferenz der SPD Bodenseekreis wurde Rainer Röver (40) von den Delegierten mit über 84 Prozent zum neuen Kreisvorsitzenden gewählt. Dies berichtet der SPD-Kreisverband. Der Arzt aus Überlingen folgt damit auf den bisherigen Kreisvorsitzenden Dieter Stauber, der in Friedrichshafen zum Bürgermeister gewählt worden war. In seiner Vorstellungsrede wies Röver darauf hin, dass er erst vor 18 Monaten eingetreten sei und sich damals zwischen SPD und Grünen entschieden habe. Doch nur die SPD liefere aus seiner Sicht Antworten auf die beiden wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit. „Es ist einfacher, sich bei der SPD für etwas mehr Ökologie einzusetzen als bei den Grünen für mehr soziale Gerechtigkeit“, so Röver. Die SPD kämpfe aktuell mit ihrem Bürgerbegehren für gebührenfreie Kitas für die Entlastung junger Familien, der grün-schwarzen Landesregierung fehle hingegen das Bewusstsein für deren finanzielle Lage. Aber auch bei manchen Umweltthemen sei die SPD im Kreis "das Original", so Röver, das zeige sich bei den Themen Aquakulturen und Elektrifizierung der Gürtelbahn. Beispielsweise lehne die SPD eine Felchen-Aquakultur als „Massentierhaltung“ in Europas größtem Trinkwasserspeicher ab und halte die schnellstmögliche lückenlose Elektrifizierung der Gürtelbahn für die einzig sinnvolle und ökologisch beste Lösung.

Stauber wies in seinem letzten Bericht auf den zuletzt guten Weg der Kreis-SPD hin: Die Mitgliederzahlen seien stetig gestiegen, man habe neue Formate etabliert und mit der Wohnraumagenda Impulse für eine bessere Wohnungsbaupolitik gesetzt. Er bedankte sich bei seinen Stellvertretern Britta Wagner und Werner Nuber für die kommissarische Führung, die vorzuziehende Neuwahlen nicht nötig machte. Wagner könne sich nun wieder intensiver um ihren Fraktionsvorsitz im Kressbronner Gemeinderat kümmern, Nuber kandidiert am 26. Mai auf Platz eins für den Gemeinderat in Friedrichshafen. Als stellvertretende Vorsitzende wurden die 23-jährige Antonia Kühne und der 21-jährige Matthias Eckmann aus Friedrichshafen gewählt.