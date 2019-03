Rund 130 Interessierte kamen auf Einladung der CDU-Orts- und Kreisverbände zum Mittags-Treff mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn nach Tettnang. Unter anderem diskutierten Ärzte und Pflegekräfte sowie Vertreter von Krankenhäusern und der Stiftung Liebenau mit dem Politiker.

Zwischen Terminen in Biberach und Waldshut nahm sich Spahn eine gute Stunde Zeit für die drängenden Fragen zur medizinischen Versorgung und den Problemen in Sachen Pflege. "Unser Ziel muss es sein, Vertrauen zurückzugewinnen", meinte der jüngste Minister im Kabinett Merkel.

"Gute Debatten" bei Organspende und Impfpflicht

Dafür brauche es gute Debatten, zum Beispiel bei den Themen Organspende und Impfpflicht. Hinzu kämen Entscheidungen, die tatsächlich einen Unterschied machen, und ein Denken, das über die nächsten drei Jahre hinausreiche. "Dazu gehört für mich auch die Digitalisierung mit elektronischer Gesundheitsakte, Vernetzung der Arztpraxen und E-Rezepten", sagte Spahn.

Chefarzt Fünfgeld: Schwarze Null, ohne am Personal zu sparen?

Christian Fünfgeld, Chefarzt im Tettnanger Krankenhaus, und Magda Krom, Stadträtin in Friedrichshafen, wollten wissen, wie es für Kliniken zu schaffen sei, eine Schwarze Null zu schreiben, ohne am Personal zu sparen. "Wir wollen die flächendeckende Versorgung in Verbindung mit Qualität", entgegnete Spahn. Gleichzeitig müssten die Kliniken Schwerpunkte setzen.

Berlin Was bringt das Schneller-Drankommen-Gesetz? Das könnte Sie auch interessieren

Spahn: "Geld für die Pflege wird refinanziert"

Ab Januar 2020 sollen die Kosten für die Pflege aus den Fallpauschalen ausgegliedert werden. "Das Geld für die Pflege, egal wie viel, wird refinanziert", versprach er. Der Beruf des Arztes müsse wieder attraktiver werden. Erhöhen will Spahn die Zahl der Studienplätze, außerdem soll nicht nur die Abitur-Note ausschlaggebend sein. Auch die Online-Sprechstunde sieht er als gangbaren Weg.

Vorstand der Stiftung Liebenau: Flächentarif in der Pflege?

Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau, fragte, wie es um den Flächentarif in der Pflege stehe. "Der Mindestlohn in der Pflege muss massiv erhöht werden", sagte Spahn. Geschehen solle dies im nächsten Jahr. "Nun müssen wir schauen, wie wir die Mehrausgaben von bis zu 5 Milliarden Euro fair verteilen."

CDU-Kreisvorsitzender: "Gut, dass man in Berlin dran ist"

Jens Spahn habe seinem Ressort Leben eingehaucht und schaffe es, dass rege diskutiert werde, sagte CDU-Kreisvorsitzender Volker Mayer-Lay. "Ich erwarte keine Wunder. Für mich ist es schon gut zu hören, dass man in Berlin an den Themen dran ist", war das Fazit von Angela Stofner aus Meckenbeuren.