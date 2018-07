von Walte Rundel

Ravensburg (wr) Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe, das höchste deutsche Gericht, hat das Ravensburger Urteil gegen einen 46-jährigen Betriebswirt wegen Mordes an seiner Ehefrau teilweise aufgehoben. Der BGH bestätigte zwar die lebenslange Freiheitsstrafe, rügte aber die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld als „rechtsfehlerhaft“. Deshalb wird es am Landgericht Ravensburg zu dieser Frage einen neuen Prozess geben, wie dem SÜDKURIER bestätigt wurde.

Rückblick auf den Mordfall: Am Wochenende vom 9. auf den 10. Juli 2016 war der Mann aus Berg mit seinen Kindern in ein Erlebnisbad in Erding gefahren. In der Nacht fuhr er zurück, erwürgte die von ihm getrennt lebende Ehefrau, schleppte die Sterbende in den Keller und legte sie zur Vortäuschung eines Suizids in die Schlinge eines Kälberstricks. Dann fuhr er zurück nach Erding. Angesichts der Tatumstände sprach das Gericht von einer planvollen, kaltblütigen und perfiden Tat.

Die Entscheidung aus Karlsruhe bedeutet, dass der Mann aus Berg mindestens 15 Jahre im Gefängnis zubringen wird. Erst dann kann er auf Bewährung freikommen. Die vom Ravensburger Landgericht am 25. September 2017 festgestellte „besondere Schwere der Schuld“ hätte jedoch eine erheblich längere Haftzeit bedeutet. Der Vorsitzende Richter Jürgen Hutterer sprach damals von einer sorgfältig geplanten Tat „im Stil eines Killers“ und hielt die Beweislage „für sieben Urteile ausreichend“.

Die im Urteil getroffene Begründung für die besondere Schwere der Schuld überzeugte die Juristen am BGH nicht, sie nannten sie „rechtsfehlerhaft“. Deshalb müsste über diesen Punkt neu verhandelt werden, hieß es in dem Schreiben, das dem Ravensburger Landgericht seit dem 11. Juni vorliegt.

In dem mit 29 Verhandlungstagen längsten Strafprozess seit über 20 Jahren vor der Ersten Schwurgerichtskammer in Ravensburg war der Stuttgarter Strafverteidiger Hans Bense Pflichtverteidiger des Angeklagten aus Berg. Er hatte nach dem Urteil die Sachrüge zur Revision am BGH formuliert. Gestern nannte er die teilweise Aufhebung des Urteils „peinlich für das Gericht“. Denn der BGH habe gleich zwei Denk- und Begründungsfehler festgestellt, die jetzt zur neuen Verhandlung führen.

Nachdem Jürgen Hutterer, damals Vorsitzender Richter beim Prozess, seit Jahresende im Ruhestand ist, wird die Frage der besonderen Schwere der Schuld vor der Zweiten Strafkammer mit dem Vorsitzenden Richter Veiko Böhm verhandelt. Termine gibt es noch nicht.

