Wasserburg (Bodensee) vor 1 Stunde

Brand auf dem Gelände der Prechtl-Werft in Wasserburg: Noch immer qualmen in den Ruinen Brandnester

Gegen 9 Uhr ist am Donnerstag in Wasserburg ein Feuer in der Prechtl-Werft ausgebrochen. Laut Polizei sind die Löscharbeiten inzwischen abgeschlossen. Neun Menschen wurden bei dem Brand verletzt, drei davon mittelschwer. Der Schaden kann noch nicht genau beziffert werden, wird aber auf mindestens drei Millionen Euro geschätzt. Bei den Löscharbeiten war mit Mineralöl verunreinigtes Wasser in den Bodensee gelangt. Dieses stellt laut Polizei keine Gefahr für die Umwelt dar.