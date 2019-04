Vor allem der Wunsch nach mehr Jugendgemeinderäten im Bodenseekreis stand im Raum: Bei einer Jugendkonferenz am Bildungszentrum Markdorf machten rund 50 Schüler aus dem Kreis ihre Wünsche und Forderungen an die Politiker in der Region deutlich. Sie forderten mehr Mitsprache durch Jugendgemeinderäte und einen Jugendkreisrat.