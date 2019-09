Im Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur stellte Geschäftsführer Jürgen Ammann den Jahresabschluss 2018 der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT) vor. Sie ist die internationale Organisation aller am Bodenseetourismus beteiligten Tourismusorganisationen.

Der Bodenseekreis ist an der IBT mit einer Stammeinlage von 42 305 Euro zu 35,25 Prozent beteiligt. Zu verzeichnen ist ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 23 650 Euro. Er sei vor allem auf einmalige Beratungsaufwendungen rund um die Bodensee-Erlebniskarte zurückzuführen, erläuterte Ammann. Künftig heißt sie Bodensee Card Plus und soll den Inhabern durch drei oder sieben Tage Gültigkeit mehr Flexibilität bieten. Sie ist unabhängig von einer Übernachtung und bringt Ermäßigungen bei 160 Ausflugszielen in vier Ländern. „Von ihr profitieren also auch Einheimische“, sagte Ammann. „Künftig wird die Reise zu einer mobilen Version der Karte gehen.“ Insgesamt sei die Strategie der IBT ein qualitatives Wachstum statt Massentourismus.

Gegenseitige Ergänzung

Georg Riedmann (CDU) unterstrich, dass bei IBT und Deutscher Bodensee Tourismus GmbH (DBT) ein Baustein den anderen ergänze. „Die Interessen rund um den See sind ganz unterschiedlich. Deshalb ist diese Struktur richtig und beide Gesellschaften sind dringend notwendig.“