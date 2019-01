Bodenseekreis – Sie haben rote Bäckchen und glatte Haut und können bei Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen mit jedem Superfood mithalten. Gehörten Elstar, Jonagold oder Topaz zur Marke „Obst vom Bodensee“, seien sie auch realer Klima- und Landschaftsschutz: „Ein regionaler Apfel ist, was die CO 2 -Bilanz angeht, immer besser als ein Übersee-Apfel, auch wenn er lange im Kühlhaus liegt“, sagt Manfred Büchele, Geschäftsführer des Kompetenzzentrums Obstbau-Bodensee (KOB) in Bavendorf. Denn die meiste Energie geht in die Kühlung zu Beginn der Lagerung. „Gekühlt werden Äpfel aus Neuseeland oder Argentinien auch, ehe sie hertransportiert werden“, sagt Büchele. Dietmar Bahler, Geschäftsführer des Verbands Obstregion Bodensee, wirbt ebenfalls für Obst aus der Region: „Mit dem Kauf dieser Äpfel unterstützt man Familienbetriebe, die viel für den Erhalt der Kulturlandschaft tun.“

Nach der schlechten Ernte 2017 hatten die Handelsketten im Ausland eingekauft

Trotzdem fanden Äpfel vom Bodensee spät den Weg in die Supermärkte: „Bis November gab es im Lebensmittelhandel überall Äpfel aus Übersee, dabei waren die Lager mit den deutschen Äpfeln schon voll“, sagt Bahler. Im Jahr 2017 konnten die Obstbauern wegen der Frostnächte im April nur eine geringe Ernte einfahren. Sie verdienten nichts und verloren Marktanteile. Martina Heinrich, die bei "Obst vom Bodensee" für die Vermarktung zuständig ist, erklärt: „Der Handel hat sich mit Äpfeln aus dem Ausland und Übersee eingedeckt. Im heißen Sommer war die Nachfrage nicht groß, sodass im Herbst erst die Bestände abverkauft wurden.“

Einzelhandel setzt auf Obst aus der Region

Dabei hat der Lebensmitteleinzelhandel längst den Charme der Regionalität entdeckt. Barbara Kreutle, Inhaberin des Rewe-Markts an der Albrechtstraße in Friedrichshafen, sagt: „Regionalität war immer unsere Stärke, das war schon meinem Großvater ein großes Bedürfnis.“ Kreutle bezieht ihr Obst von drei Landwirten vor Ort. „So bin ich flexibel; wenn mir mittags die Erdbeeren ausgehen, fahre ich noch mal hin“, sagt sie. Ihrer Erfahrung nach schauen viele Kunden, wo Obst und Gemüse herkommen.

Verbände der Region werben: Mit dem Kauf von Äpfeln vom Bodensee schützen Verbraucher nicht nur das Klima, sondern unterstützen auch die Landwirte, die zum Erhalt der Kulturlandschaft beitragen. | Bild: Corinna Raupach

Auch Ketten werben mit Regionalem

Auch große Handelsketten setzen auf Regionales. Lidl, Rewe und Edeka sind Mitglieder des Vereins Regionalfenster, Aldi Süd ist dort registriert. Aldi-Pressesprecherin Carina Loose sagt: „Um regionale Produkte noch schneller zu erkennen, hat Aldi Süd 2016 die Eigenmarke 'Einfach Regional' eingeführt.“ Melanie-Pöter von der Lidl-Pressestelle meint: „Wir unterstützen die zukunftsfähige Entwicklung regionaler Erzeuger und wollen auch weiterhin das Bewusstsein des Verbrauchers für regional erzeugte Produkte stärken.“ Für die Kette Kaufland sagt dessen Sprecherin Andrea Kübler: „Vorrangig beziehen wir unsere Produkte von Anbietern aus der jeweiligen Region.“ Aus dem Ausland kommen jedoch Apfelsorten wie Granny Smith oder Pink Lady, die in Deutschland nicht wachsen.

Vorsitzender des Kreisbauernverbands: "Lippenbekenntnisse"

Für Dieter Mainberger, Obstbauer aus Kressbronn und Vorsitzender des Kreisbauernverbands, sind das Lippenbekenntnisse. „Mich wundert schon, dass im Handel ausländische Äpfel im Angebot waren, obwohl es bei uns genug gegeben hätte.“ Regionales Obst brauche bessere Vermarktung – und bessere Kennzeichnung. Dietmar Bahler vom Verband Obstregion Bodensee kritisiert: „Wir dürfen unsere Produkte oft nicht so einsetzen, dass sie als Obst vom Bodensee erkenntlich sind.“ Eine Chance liegt im Direktverkauf. Dieter Mainbergers Vater hat damit vor 40 Jahren angefangen. „Das ist eine Nische, dafür muss auch die Lage vom Hof stimmen“, sagt der Sohn.

Auch Bio-Obstbauer Friedrich Hutt verkauft einen Teil seiner Äpfel direkt über einen Automaten an der Teuringer Straße in Friedrichshafen-Berg, zusammen mit Eiern und anderen Produkten. "Die Leute sehen, dass es den Hühnern nebenan gut geht, und dann kaufen sie auch Äpfel und Kartoffeln." Rund fünf Prozent seiner Äpfel kann er auf diesem Weg verkaufen, der Rest geht zum Bio-Großmarkt.

Lagerung bei Bio-Obst ein Wettlauf mit der Zeit

Bio-Obst hat es im regionalen Vertrieb etwas leichter. Hans-Josef Stärk, Betriebsleiter am Bio-Standort Ravensburg von Baywa, dem Handels- und Dienstleistungskonzern für Landwirtschaft und Ernährung, sagt: „Der Herbstabsatz von Bio-Äpfeln wurde durch die Übersee-Äpfel gedrückt, das hat uns schon weh getan.“ Aber jetzt laufe die Vermarktung normal. "Wir profitieren davon, dass der Einzelhandel den Bio-Apfel mehr im Fokus hat als in den Jahren vorher.“ Dazu trügen auch die Diskussionen um Klimawandel und Nachhaltigkeit bei. „Aber Bio-Äpfel sind nicht so lange haltbar, da schaffen wir gegen die Zeit.“