Wenn die Narrenmärsche verklungen sind, die Funken abgebrannt, dann ist es wieder Zeit im Deggenhausertal für Blasmusik, Dirndl, Lederhosen und zünftigen Alpenrock. Der Förderverein des Sportvereins Deggenhausertal (SVD) lädt am kommenden Wochenende, 30. und 31. März, zum traditionellen Bockbierfest in die Alfons-Schmidmeister-Halle in Wittenhofen ein.

Dirndl und Krachlederne sind dann richtig angesagt, wenn zur „Dirndl- und Lederhosen-Party“ für Junge und Junggebliebene am Samstag ab 20 Uhr die Party so richtig losgeht. Die Party-Band „Albkracher“ wird die Besucher in die richtige Stimmung versetzen. Die Musiker sorgen mit ihrer musikalisch-explosiven Mischung aus Alpenrock, Volksmusik und Charthits für den passenden Knall. Die sieben Burschen samt feschem, stimmgewaltigem Front-Madl von der Schwäbischen Alb blasen einem wortwörtlich den Marsch, hauen in die Saiten und rocken die Bühne.

Auf die Bierbänke

Sicher wird es nicht lange dauern, bis die Bierbänke erklommen sind und die Veranstaltung sich mehr oder weniger eine kleine Etage nach oben verlagert hat. Denn, „die Erfahrungen aus den vergangenen Jahren zeigen deutlich, dass knapp 60 Zentimeter über dem Boden das Stimmungslevel um einiges höher zu sein scheint“, meint amüsiert Wolfgang Rößler vom SV Deggenhausertal.

Er geht davon aus, dass nicht nur das Bockbier, sondern auch die Stimmung überschäumt und jeder, der sich amüsieren und abtanzen möchte, auf seine Kosten kommt. Der Einlass ab 16 Jahren ist nur mit dem Partypass möglich. Um gerade Jüngeren einen Anreiz zu bieten, gibt es bis 21 Uhr eine Eintrittsermäßigung mit sechs Euro – danach kostet es acht Euro.

Der Frühschoppen am Sonntag ist nicht nur kulinarisch ein Genuss – der reichhaltige Mittagstisch bietet herzhafte Haxen, Schweinsbraten, Steaks und natürlich Weißwürste – sondern auch und vor allem musikalisch, „denn mit der Jugendkapelle Deggenhausertal und dem MV Homberg-Limpach ist garantiert, dass der Tag nicht langweilig werden wird“, so Wolfgang Rößler.

Das Programm