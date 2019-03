Zwar hat es zu Wochenanfang noch einmal ein paar Zentimeter geschneit in einigen Skiregionen des Allgäus, in Vorarlberg und Tirol, aber in den meisten Skigebieten in Allgäu und Bregenzerwald endete die Wintersportsaison am Wochenende.

Lifte standen wegen Lawinengefahr still

Der Winter brachte teils extrem viel Schnee: Im Januar kamen Schneemassen bis in die Niederungen, drei Tage waren die Schulen in Lindau geschlossen – und im knapp zehn Kilometer entfernten Kressbronn reichte der Schnee nicht einmal für einen ordentlichen Schneemann aus. In den Bergen schneite es innerhalb kurzer Zeit so viel, dass an einigen Tagen wegen der großen Lawinengefahr die Lifte nicht liefen.

Lindau/Allgäu/Vorarlberg Der große Schnee und seine Folgen: Einsatzkräfte und Gemeinden ziehen Bilanz Das könnte Sie auch interessieren

Mitte Januar erneut große Neuschneemengen

Andreas Pecl, Leiter des Lawinenwarndienstes des Landes Vorarlberg, beschreibt die Saison so: "Vor allem zu Beginn des Jahres fielen zeitweise ergiebige Niederschläge mit viel Windeinfluss, sodass bereits Anfang der Saison in höheren Lagen zeitweise große Lawinengefahr der Stufe 4 herrschte. Mitte Januar gab es erneut große Neuschneemengen, welche zu einigen heiklen Tagen mit großer und am 14. Januar zu sehr großer Lawinengefahr der Stufe 4 und 5 führten."

Wie hier am Diedamskopf Anfang des Jahres kam es immer wieder zu kleinen, spontanen Lawinenabgängen. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Kritik an Skifahrern und Tourengängern

Die meisten Sorgen bereiteten in diesem Winter den Helfern und Verantwortlichen aber Skifahrer und Tourengänger, die sich im ungesicherten Gelände abseits der Pisten verirrten oder erschöpft waren und dann einen Notruf absetzten. Wolfgang Elmenreich, Vizebürgermeister von Au im Bregenzerwald und Leiter der örtlichen Lawinenkommission, erklärt: "Wir beobachten leider immer wieder Skifahrer, die ganz bewusst in Hänge gehen, die von uns kurz vorher abgesperrt worden sind. Das kann ich beim besten Willen nicht nachvollziehen."

In Not geratene Sportler beschweren sich über späte Rettung

Es komme sogar immer wieder vor, dass sich in Not geratene Wintersportler darüber beschwerten, dass die Helfer so lange gebraucht hätten, um sie zu retten.

4550 Sicherheitskräfte gut 35 000 Stunden im Einsatz

Nach Angaben des Landes Vorarlberg waren in der besonders schneereichen Zeit ab 5. Januar bei den Sicherheitskräften in Vorarlberg etwa 4550 Kräfte rund 35 400 Stunden im Einsatz: Feuerwehr, Bergrettung, Rotes Kreuz, Kriseninterventionsteam, Landeswarnzentrale, Bezirkshauptmannschaften, Lawinenkommissionen der Gemeinden und Liftbetreiber sowie Polizei und Bundesheer.

Die Hubschrauber absolvierten im Land Vorarlberg mehr als 200 Überwachungs- und Versorgungsflüge, waren insgesamt fast 48 Stunden in der Luft und transportierten 218 Menschen. | Bild: Niederwolfsgruber Photography

Hubschrauber transportieren 218 Menschen

Die Hubschrauber absolvierten mehr als 200 Überwachungs- und Versorgungsflüge, waren insgesamt fast 48 Stunden in der Luft und transportierten 218 Menschen.

Lech/Vorarlberg Zwei Bergretterinnen über ihren Einsatz nach dem tödlichen Lawinenabgang in Lech: „Beim Einsatz ist kein Platz für Emotionen“ Das könnte Sie auch interessieren

Vier Tourengeher aus Oberschwaben von Lawine erfasst und getötet

Glimpflich endete in Balderschwang ein großer Lawinenabgang, bei dem teilweise ein bereits evakuiertes Hotel verschüttet wurde. Es gab keine Verletzten. Anders sah es am 13. Januar in Lech aus: Hier wurden vier Tourengeher aus Oberschwaben und Biberach von einer Lawine erfasst und konnten nur noch tot geborgen werden. Andreas Pecl gibt aber zu bedenken: "Die Menschen sind nicht immer schuld daran, man kann auch einfach Pech haben." In der Saison habe es bisher sechs Lawinentote gegeben.

Alle Lawinenunfälle abseits gesicherter Pisten

Alle Lawinenunfälle geschahen abseits gesicherter Pisten, die Lawinen wurden von den Wintersportlern selbst ausgelöst. Es kam noch zu weiteren Lawinenunfällen, die jedoch glimpflich verliefen.