Diesen 4. April 2018 werden die beiden Kanufahrer nie vergessen. Trotz Sturmwarnung und sieben bis acht Windstärken paddeln die Beiden mit ihren Booten quer über den See von Hagnau kommend zurück in die Schweiz. Wegen des starken Wellengangs kentern sie mitten auf dem See. Der Mann rettet sich in sein Kanu. Die Frau klammert sich mit letzter Kraft dort fest, bis die Wasserschutzpolizei eintrifft, die sie noch alarmieren konnten.

Leben hing am seidenen Faden

Beide Paddler werden mit starker Unterkühlung ins Klinikum Friedrichshafen eingeliefert; das Wasser hatte nur sieben Grad Celsius. "Sie hätten die Rückfahrt nicht mehr antreten sollen", erklärte gestern Michael Behrendt, Leiter der Wasserschutzpolizei-Station Friedrichshafen. Das Leben der Frau, die auf der Intensivstation behandelt werden musste, hing am seidenen Faden. "Viel länger hätte sie im eisigen Wasser nicht überlebt."

Die Beamten der Wasserschutzpolizei-Stationen in Friedrichshafen, Konstanz und Überlingen retteten im vergangenen Jahr 288 Menschen aus Seenot. Das heißt: Aus eigener Kraft hätten sie einen Hafen oder das Ufer nicht mehr erreicht. Nimmt man die Einsätze der Wapo-Kollegen rund um den See dazu, wurden sogar 437 Personen zurück an Land gebracht. "Eine riesige Zahl", stellte Wolfgang Ochner, Leiter der Wasserschutzpolizeidirektion Baden-Württemberg, fest. Im vergangenen Jahr waren es 361 Gerettete. Aber genau das sei der Job der Mitarbeiter.

Einsatzkosten teilweise in Rechnung gestellt

Allerdings würden sie auf solche Einsätze wie die Rettung der beiden Paddler lieber verzichten. Weil beide derart leichtfertig unterwegs waren, habe die Wasserschutzpolizei einen Teil der Einsatzkosten den Beiden in Rechnung gestellt, was allerdings nur sehr selten vorkomme. "Wir wollen ja gerufen werden, ohne dass sich jemand über die Kosten Gedanken machen muss", erklärt Markus Zengerle, der die Wapo-Station Überlingen leitet. Die Mannschaften der fünf Wapo-Boote am baden-württembergischen Ufer rückten 2018 bei 276 Einsätzen während des Sturmwarndienstes aus. Dazu kommen 184 Einsätze nach der Alarmierung von Seenotfällen.

Obwohl die Sommersaison dank des Superwetters sehr lang und dadurch auf dem See auch viel Verkehr war, blieb die Zahl von 100 Unfällen im langjährigen Durchschnitt. Dabei kamen acht Menschen ums Leben, allein sieben beim Baden, eine Person bei einem Schiffsunfall (siehe rechts). Verletzt wurden 25 Personen. Der Gesamtschaden der Unfälle summierte sich im vergangenen Jahr auf baden-württembergischer Seite auf 843 000 Euro, wobei eine halbe Million Euro Schaden allein beim Brand im Yachthafen Ultramarin Kressbronn entstand. Rund um den See und am Hochrhein wurde bei 183 Unfällen ein Schaden von insgesamt 1,1 Millionen Euro verursacht. Die meisten Unfälle gehen auf das Konto der Schifffahrt; Ursache Nummer eins bleibt nach wie vor die mangelnde Sorgfalt der Schiffsführer.

Sechs Boote gerieten nachts im Kressbronner Hafen Ultramarin in Brand. Den Gesamtschaden beziffert die Wasserschutzpolizei auf eine halbe Million Euro. | Bild: Feuerwehr Kressbronn

Trotz des ungebrochenen Tauchbooms vor allem am Untersee, kam es 2018 "nur" zu vier Tauchunfällen ohne Todesopfer. Nach Angaben der Tauchsportverbände werden pro Jahr schätzungsweise weit mehr als 60 000 Tauchgänge unternommen.

Jahr der Superlative Wetterlage: Das Jahr 2018 war auch aus Sicht der Wasserschutzpolizei wettertechnisch ein Jahr der Superlative. "Es war seit Beginn der Wetteraufzeichnung das wärmste und gleichzeitig auch das trockenste Jahr am Bodensee", so Polizeidirektor Wolfgang Ochner. Viele Stürme gab es nicht. Aber Sturmtief Burglind am 3. Januar 2018 war der stärkste Sturm seit dem Sturmtief Lothar 1999. Auch das Gewitter am 1. August und die Kaltfront am 23. September hatten es in sich, wesentliche Vorfälle registrierte die Wapo nicht.

Die Trefferrate bei den Starkwind- und Sturmwarnungen habe sich im Vergleich zu 2017 erneut verbessert. Auch die Rate der Falschalarme zeige eine abnehmende Tendenz, so Ochner.

