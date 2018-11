Bevölkerung: 4,05 Millionen Menschen leben in der Bodenseeregion

Rund 4,05 Millionen Menschen leben in der Bodenseeregion, davon 1,21 Millionen auf deutschem Gebiet, 2,41 Millionen in der Schweiz, rund 390 000 in Vorarlberg und 38 000 in Lichtenstein, Tendenz leicht steigend, in der Schweiz sogar von etwa ein Prozent im Jahr. Das größte Wachstum hat der Kanton Thurgau, berichtet Lutz Benson, Geschäftsführer der Statistikplattform. Ursache sind vor allem interkantonale Wanderungen. Der Anteil der über 64-Jährigen beträgt insgesamt 18,3 Prozent, der unter 20-Jährigen insgesamt 20 Prozent. Am dichtesten besiedelt sind die Stadt Kempten mit 1101,6 Menschen und der Kanton Zürich mit 916,9 Menschen pro Quadratkilometer der produktiven Fläche. Am Schwächsten besiedelt ist der Kreis Sigmaringen mit 109,7 Menschen pro Quadratkilometer der produktiven Fläche.

Arbeit: 73 Prozent arbeiten im Dienstleistungssektor

Rund 2,2 Millionen Erwerbstätige gibt es in der internationalen Bodenseeregion. Im letzten genannten Erhebungsjahr 2015 arbeitenden davon 73 Prozent im Dienstleistungssektor, 25 Prozent im Produzierenden Gewerbe und in der Landwirtschaft rund zwei Prozent.

Arbeitslosigkeit: 55 715 Menschen als arbeitslos registriert

Nach dem September-Bericht des Arbeitsmarktmonitorings waren 55 715 Menschen bei den Arbeitsmarktbehörden in der internationalen Bodenseeregion als arbeitslos registriert. Seit 2017 sinken die absoluten Arbeitslosenzahlen. Insgesamt haben sich diese laut Newsletter der Statistikplattform gegenüber dem Monat September vor fünf Jahren um 16 Prozent vermindert. Der Anteil der Frauen beträgt 47,5 Prozent, der Anteil der Ausländer liegt bei 37,8 Prozent. 30,1 Prozent aller registrierten Arbeitslosen in der Bodenseeregion sind 50 Jahre oder älter. Die Arbeitslosenquoten liegen in der deutschen Region 2,4 und in der österreichischen Region 1,8 Prozentpunkte tiefer als in den jeweiligen Staaten mit fünf beziehungsweise 6,9 Prozent. In der Schweizer Bodenseeregion liegt sie bei 2,2 Prozent (Gesamtschweiz 2,4 Prozent) und in Lichtenstein bei 1,5 Prozent.

Eine Fähre verbindet die Städte Friedrichshafen und Romanshorn. Viele Pendler sind mit der Fähre unterwegs. | Bild: Dieterle-Jöchle, Manfred

Pendler: 20 000 Grenzgänger von Deutschland in die Schweiz

Arbeitspendler, sogenannte Grenzgänger, gibt es vor allem von Deutschland in Richtung Schweiz sowie von Vorarlberg und der Schweiz in Richtung Lichtenstein. Nach Zahlen von 2016 gab es 20 000 Grenzgänger von Deutschland in die Schweiz, umgekehrt nur 600. Von Österreich pendelten 7500 Menschen in die Schweiz, umgekehrt praktisch keine. 20 000 Grenzgänger gibt es von der Österreich und der Schweiz sowie in sehr geringem Umfang auch aus Deutschland nach Lichtenstein. Das sind rund die Hälfte aller Erwerbstätigen in dem Fürstentum. Die Zahl der Arbeitpendler zwischen Vorarlberg und der deutschen Bodenseeregion ist nach Angaben der Statistikplattform mit zusammen 4900 eher gering.

Tourismus: Vorarlberg mit 1,62 Millionen Übernachtungen

Der Tourismus boomt auf deutscher Seite und stagniert in der Schweiz, fasst Benson zusammen. 2016 wurden knapp 20,3 Millionen Gästeübernachtungen in Hoteleriebetrieben ab zehn Betten gezählt, ein Plus von 3,6 Prozent. Prozentual verteilen sich diese zu 40 Prozent auf die deutschen Landkreise, 33 Prozent die Schweizer Kantone, 26 Prozent auf Vorarlberg und unter ein Prozent auf Lichtenstein. Spitzenreiter in Deutschland ist der Landkreis Oberallgäu mit 923 456 Übernachtungen, gefolgt vom Bodenseekreis mit 792 453 und dem Kreis Konstanz mit 652 169. In der Schweiz liegt der Kanton Zürich deutlich vorne: 2,97 Millionen Übernachtungen. Vorarlberg kommt auf knapp 1,62 Millionen Übernachtungen.

Die Bodenseeregion ist bei Touristen beliebt. Hier eine Gruppe von Touristinnen aus Südkorea vor der Hafenfigur Imperia in Konstanz. | Bild: Patrick Seeger/dpa

Alles rund um die Statistikplattform für die Bodenseeregion Die Anfänge der Statistikplattform Bodensee gehen zurück auf das Jahr 2004, als begonnen wurde, die Daten der internationalen Bodenseeregion grenzüberschreitend zentral zu sammeln. Zunächst entwickelte und betreute das Beratungsunternehmen Translake GmbH in Konstanz das Projekt im Auftrag der Internationalen Bodenseekonferenz (IBK) und im Zuge des Interreg-Programms Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein. In der IBK sind die in der Bodeseeregion liegenden deutschen und österreichischen Bundesländer, die Schweizer Kantone und das Fürstentum Liechtenstein zusammengeschlossen. Translake koodinierte die Zusammenarbeit von Statistikämter der Länder und Kantone, Industrie- und Handelskammern (IHK) und der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT). Nach sieben Jahren wurde daraus eine dauerhafte Arbeitsgruppe der Kommission Wirtschaft der IBK, angesiedelt im Volkswirtschaftsdeparment, Fachstelle für Statistik, im Kanton St. Gallen. Erhoben werden Daten zu Flächen, Bevölkerung, Beschäftigung, Wirtschaft und Tourismus. "Relativ neu ist das Arbeitsmonitoring", berichtet Lutz Benson, Geschäftsführer der Statistikplattform. Eingeführt wurde es vor drei Jahren. "Das ist der Bereich, der am intensivsten bewirtschaft wird", erklärt Benson. In jeder zweiten Woche nach Monatsende gibt es an einem Werktag hier neue Zahlen und alle drei Monate einen Newsletter. Die Statistikplattform stellt Kennzahlen zum grenzüberschreitenden Bodenseeraum zur Verfügung. Die veröffentlichten Zahlen sind von der Internetplattform abrufbar. Genutzt werden die Daten von den IBK-Geschäftstellen und den Stellen für Interregprojekte, weiß Benson. Es gebe gelegentlich auch Nutzungen über das IBK-Gebiet hinaus, beispielsweise zur Vorbereitung grenzüberschreitende Planungen im Bereich der Raumordnung (Raumordnungskataster). Dazu kommen direkte Anfragen aus der Wissenschaft, von Studierenden und Privatpersonen. Die Daten selber kommen von den statitischen Einrichtungen in den jeweiligen Ländern und Einrichtungen, werden von dort übernommen oder auch abgefragt. In der Regel, sagt Lutz Benson, werden die Statistiken, vom Arbeitsmonitoring abgesehen, einmal im Jahr aktualisiert. Alle drei Jahre wird ein Faltblatt "Die internationale Bodenseeregion in Zahlen" veröffentlicht, zuletzt 2017, das ebenfalls online abrufbar ist. www.statistik-bodensee.org

