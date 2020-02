„Äpfel sind mit Abstand das bedeutendste Obst der Bodenseeregion“, sagt Andreas Ganal, Geschäftsführer der Obstregion Bodensee, beim Pressegespräch anlässlich der Messe Fruchtwelt Bodensee in Friedrichshafen. Nicht nur, dass die Region optimale Anbauvoraussetzungen biete, der Apfel erfreue sich auch größter Beliebtheit.

Insofern wundert sich der 30-jährige Agrarwissenschaftler über das Konsumverhalten der Verbraucher: „Unsere Landwirte produzieren beste Qualität und trotzdem greifen die Kunden oftmals zu billigeren Produkten aus dem Ausland.“

Viele Kunden ziehen billigere Importware vor

Unterschiedliche Standards bei der Erzeugung, geringere Löhne und Transportkosten, die bei großen Mengen nicht mehr ins Gewicht fallen: Das führe dazu, dass selbst Äpfel, die aus Neuseeland auf dem Seeweg importiert werden, dem regionalen Produkt vorgezogen werden, sagt Andreas Ganal.

„Herkunftsaspekt spielt untergeordnete Rolle“

„Der Herkunftsaspekt spielt gegenüber dem Preis eine untergeordnete Rolle.“ Zwar sei die Diskussion über die Regionalität inzwischen präsent, doch folge diesbezüglich oftmals noch keine bewusste Kaufentscheidung. Dabei müsse das billige Obst obendrein auch noch makellos sein.

Wunsch nach faktenorientierter Gesprächskultur

In dieser Hinsicht biete die derzeitige Diskussion über den Artenschutz, Einsatz von Spritz- und Düngemitteln und die Erhöhung der Bioproduktion eine Chance, den Wert landwirtschaftlicher Produkte differenzierter und damit wertschätzender zu betrachten, zeigt sich Andreas Ganal überzeugt. Dabei wünscht sich der Geschäftsführer der Obstregion Bodensee, einem Fachverband, der rund 1000 Obstbauern vertritt, und der sein Amt Anfang des Jahres angetreten hat, eine weniger emotionale und vielmehr faktenorientierte Gesprächskultur.

Biomusterregion Bodensee Gemeinsam mit dem Landkreis Konstanz bildet der Bodenseekreis eine der neun Biomusterregionen in Baden-Württemberg. Ziel dieses Projekts ist, den ökologischen Landbau aktiv zu unterstützen und Akteure entlang der Bio-Wertschöpfungskette – wie Bauern, Verarbeiter und Verbraucher – für das Thema zu sensibilisieren. 2019 wurden in Deutschland bei einem Gesamtertrag von 950 000 Tonnen Äpfeln 63 000 Tonnen Bioäpfel geerntet. Beinahe 40 Prozent davon kommen vom Bodensee. Diese 24 000 Tonnen entsprechen jedoch nur neun Prozent der gesamten Apfelernte in der Bodenseeregion. Vor dem Hintergrund einer angestrebten Bioproduktion von 30 bis 40 Prozent gilt es, die Wertschätzung für regionale Bioäpfel zu stärken. Um die Bioproduktion auszubauen, fehlt laut dem Fachverband Obstregion Bodensee jedoch die Nachfrage der Verbraucher. Somit entscheide der Kunde an der Ladenkasse über die Höhe der Bioproduktion. Diese Bewusstseinsbildung der Verbraucher, nicht nur in Privathaushalten, sondern auch in Kindergärten, Schulen und Kantinen, hat sich der Regionalmanager der Biomusterregion, Rainer Grimminger, auf die Fahne geschrieben. Die Vollzeitstelle wird dafür bis einschließlich 2020 zu 75 Prozent vom Land und zu 25 Prozent von den beiden Landkreisen finanziert. Sitz des Regionalmanagements ist beim Landwirtschaftsamt in Stockach.

Wie das Wetter die Ernte seit 2017 beeinflusst hat

Nach hohen Verlusten durch späten Frost im Jahr 2017 wurden die Landwirte in der Region 2018 mit einer überdurchschnittlichen Apfelernte entschädigt. Das vergangene Jahr mit hohen Temperaturen, aber ausreichend Regen im Herbst fiel dagegen mit 250 000 Tonnen – und damit 14 Prozent weniger als im Vorjahr – eher durchschnittlich aus.

Warum die Bauern den milden Winter kritisch sehen

Was die Ernteerwartung in diesem Jahr betrifft, sieht Andreas Ganal den extrem milden Winter kritisch. Die Obstbäume seien schon sehr weit entwickelt und alles deute auf eine frühe Blüte hin. „Wir hoffen, dass es nicht zu Spätfrösten während der Blüte kommt“, sagt er. Denn dann sei erneut mit hohen Verlusten zu rechnen.

Region im europäischen Vergleich gut aufgestellt

Da 2019 weniger Äpfel geerntet und mehr verkauft werden konnten, liegen auch die Lagerbestände derzeit 19 Prozent unter dem Vorjahresniveau, informiert Andreas Ganal weiter. Doch die Bodenseeregion stehe im europäischen Vergleich blendend da. Polen melde einen Ertragsrückgang von 44 Prozent.