Bei der Hauptversammlung des Württembergischen Fischereivereins (WFV) in Langenargen berichtete Vorsitzender Norbert Knöpfler, dass der Fangertrag 2018 im Vergleich zu den Vorjahren noch weiter gesunken ist: „Wir haben mit unter 100 Tonnen Fisch insgesamt etwa 15 Prozent weniger als 2017 und damit das schlechteste Ergebnis seit Beginn der Aufzeichnungen.“

Niedriger Nährstoffgehalt Hauptgrund für Rückgang

Die Zahlen sprechen für sich, sagte er: 37 Prozent weniger Felchen aus Bodennetzen, 48 Prozent weniger Kretzer und 43 Prozent weniger Aale seien alarmieren für die Berufsfischer, die sich in ihrer Existenz gefährdet sehen. Hauptgrund für den Rückgang der Fische sei wohl der niedrige Nährstoffgehalt im See. „Die Felchen haben zu wenig Nahrung“, sagt Knöpfler. Sie bräuchten inzwischen vier Jahre und mehr, um in den Netzen hängen zu bleiben.

Diskussionsbedarf auch über Maschenweite der Netze

Früher sei es mit Blick auf die Nachhaltigkeit kein Problem gewesen, zwei- bis dreijährige Fische zu fangen, da in diesem Alter die Fortpflanzung gewährleistet sei. „Hier gibt es dringenden Diskussionsbedarf in Bezug auf die Maschenweite der Netze“, stellte der Vorsitzende fest.

"Geht nicht darum, den See zu verdrecken"

Sechs Milligramm Phosphor pro Kubikmeter Wasser seien zu wenig, sagte Wolfgang Sigg, Vorsitzender des Internationalen Bodensee-Fischereiverbands. Es müsse doch zu vermitteln sein, dass es angesichts der Phosphatwerte nicht darum gehe, den See zu verdrecken, sondern den Fischen mehr Nahrung zuzuführen, waren sich die Fischer einig. "Wenn sie vor Hunger schreien könnten, würde entlang des Sees nachts niemand mehr schlafen", sagte Christian Iwen aus Lindau.

"Kormoran holt etwa so viel Fisch wie Fischer"

Dies sieht die Wissenschaft anders. "Wir haben keine Hinweise, dass Fische sterben, bevor sie gefangen werden", entgegnete Alexander Brinker, Leiter der Fischereiforschungsstelle in Langenargen. Sigg benannte weitere Probleme der Fischer: „Die Stichlinge fressen den Laich und machen 95 Prozent der Fische aus. Der Kormoran holt etwa so viel Fisch aus dem See wie die Fischer.“ Der zweite Punkt sei die einzige Stellschraube, an der gedreht werden könne. „Hier hoffen wir auf politische Unterstützung.“

275 Brutpaare allein an Lipbach-Mündung

WFV-Schriftführerin Anita Koops sagte, dass im vergangenen Jahr allein an der Lipbach-Mündung 275 Brutpaare des Kormorans gezählt worden seien. Nicht von ungefähr würden die Vögel in Baden-Württemberg brüten, sei es doch das einzige Land beziehungsweise Bundesland, das den Kormoran konsequent schütze.

"Geht auch um Fisch als Nahrungsmittel"

Eckhard Dossow, Leiter der Fischbrutanstalt in Langanargen, berichtete vom aktuellen Fischeinsatz. Bei 31 Einsätzen gelangten unter anderem 37 Millionen Blaufelchen, 12 000 Gangfelchen, 25 000 Saiblinge, 687 000 Seeforellen und 60 000 Aale in den See. Elke Dilger aus Meersburg betonte, dass es nicht nur um die Berufsfischer, sondern auch um Fisch als Nahrungsmittel gehe. "Auch die Touristen wollen einen Fisch aus dem Bodensee essen", gab sie zu bedenken.