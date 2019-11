263,3 Tonnen Fisch haben die Berufsfischer im vergangenen Jahr im Bodensee gefangen. „Das ist das zweitschlechteste Ergebnis seit 1936 und liegt um 50,6 Prozent unter dem Mittelwert der vergangenen zehn Jahre“, stellte Wolfgang Sigg, Vorsitzender des Internationalen Bodensee-Fischereiverbands, bei der Mitgliederversammlung in Friedrichshafen fest.

Aufgaben des Verbands Der Internationale Bodensee-Fischereiverband (IBF) kümmert sich um Erhalt und Förderung der Fischerei und der Fischzucht im Bodensee, dies unter Berücksichtigung der Belange der Berufsfischer und der Angelfischerei. Außerdem vertritt der Verband die Interessen der Fischer gegenüber Behörden und Organisationen zwischenstaatlichen Charakters. Der IBF feiert dieses Jahr sein 110-jähriges Bestehen.

Felchenertrag der niedrigste seit 1910

Insbesondere der Felchenertrag bereitet den Berufsfischern Sorge, ist er doch mit 127 Tonnen der niedrigste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1910. „Das ist ein Rückgang gegenüber 2017 um mehr als 30 Prozent“, berichtete Sigg. Aufgrund des sehr geringen Felchenbestands habe es erstmals seit 40 Jahren keine Laichfischerei dieses Fisches gegeben. „Ich glaube nicht, dass sich die Felchensituation in den kommenden Jahren stark verbessern wird“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Gallus Baumgartner.

Dem Barsch bekommt der heiße Sommer 2018 gut

Positiv sei dagegen die Entwicklung des Barschs gewesen: Hier habe man 70 Tonnen gefangen, ein Plus von 166 Prozent. „Hauptgrund war sicher der heiße Sommer 2018“, sagte Baumgartner. Dieser habe optimale Bedingungen für Laich und Jungfische geboten. Gleichzeitig seien die jungen Eglis Nahrung für die größeren Raubfische gewesen.

Auch Saibling profitierte

Profitiert habe auch der Saibling. „Wenn es ein Nahrungsangebot für die Fische gibt, kann es eine Kettenreaktion geben und der Bestand diverser Sorten kann sich in kürzester Zeit erholen.“ Die schlechten Zahlen bei den Felchen zeigten jedoch, dass es auch genau umgekehrt sein könne.

Kormorane verbreiten sich weiterhin gut

Die Kormorane vermehrten sich munter weiter, beklagte Baumgartner. „Sie fressen inzwischen mehr Fisch, als die Berufsfischer aus dem See ziehen. Das kann doch nicht sein!“ Eine Delegation baden-württembergischer Berufsfischer habe sich mit Vertretern der Stuttgarter Landesregierung getroffen. Ein Vertreter der Grünen habe mit dem Grünen-Landtagsabgeordneten Reinhold Pix gesprochen, Mitglied des Ausschusses für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz. „Mich freut, dass der Bodensee ökologisch in einem so guten Zustand ist.“ Politisch gebe es keine Möglichkeit, auf die Nährstoffsituation im See einzuwirken. Mit Blick auf das „Problemtier“ Kormoran – Pix nannte es in einer Reihe mit Biber und Wolf – sei es gut, dass Politiker und Fischer jetzt miteinander sprechen. „So viel Zeit haben wir nicht mehr“, meinte er.

Landtagsabgeordnete sagen Unterstützung bei „Kormoranmanagement“ zu

Aufgrund der deutlichen Zunahme von Kormoranen auf der baden-württembergischen Seeseite sei man auch den Anrainerländern etwas schuldig. „Wird es bis zum Frühjahr 2020 kein Ergebnis in Sachen Kormoranmanagement geben, werde ich mein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale werfen“, versprach Pix. FDP-Landtagsabgeordneter Klaus Hoher fügte hinzu, dass er Pix dabei unterstützen wolle, sich in seiner Fraktion durchzusetzen. Wolfgang Sigg unterstrich, dass die Reduzierung des Kormorans die einzige Stellschraube sei, um etwas an der desolaten Situation der Berufsfischer zu ändern.

Der Vorstand des Internationalen Bodensee-Fischereiverbands: (von links) Helmut Maier, Jürgen Jänicke, Albert Bösch, Vorsitzender Wolfgang Sigg, Gallus Baumgartner, Reto Leuch, Anita Koops, Matthias Stenzel und Alfredo Sanfilippo. | Bild: Claudia Wörner

Vorstand des Verbands Der Vorstand nach den Neuwahlen: Vorsitzender Wolfgang Sigg, Stellvertreter Gallus Baumgartner, Stellvertreter Matthias Stenzel (neu), Kassierer Jürgen Jänicke, Schriftführerin Anita Koops, Beisitzer Reto Leuch, Albert Bösch, Roland Stohr, Helmut Maier, Gottfried Decini und Alfredo Sanfilippo.

Arbeitsgemeinschaft der Ministerien nimmt sich des Themas an

Jasminca Behrmann-Godel, neue Fischereireferentin im Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz, berichtete, dass zusammen mit dem Umweltministerium eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Kormoran gegründet worden sei: „Es werden Taten folgen.“

Zahl der Hochseepatente sinkt weiter auf nunmehr 69

Sie empfahl den Berufsfischern, neben den Felchen auch andere Fischarten besser zu vermarkten. Über einen weiteren Rückgang der Hochseepatente auf nunmehr 69 sprach Wolfgang Sigg. „Mehr als 60 sind in den vergangenen Jahren verschwunden.“ Es sei nicht damit zu rechnen, dass sich die Fangzahlen erholen und ein wirtschaftliches Überleben der Betriebe sei kaum möglich.