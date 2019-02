Bodenseekreis vor 1 Stunde

Bei der Toys Company schenken Langzeitarbeitslose gebrauchtem Spielzeug ein zweites Leben

15 Menschen sind bei der Toys Company in Friedrichshafen beschäftigt: Sie reparieren und reinigen Spielsachen sowie Ausstattung für Babys und Kinder, die gespendet werden. Das Modellprojekt wurde von der Dekra-Akademie in Ulm mit dem Jobcenter Bodenseekreis ins Leben gerufen. Die Mitarbeiter auf Zeit sollen in der Firma Erfahrungen sammeln können, die ihnen auf dem Weg zurück in den ersten Arbeitsmarkt helfen können.