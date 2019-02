Am Montagmorgen wurde die seit Langem geplante Uferrenaturierung in Kressbronn in die Wege geleitet. Bagger rollten an und Bauzäune wurden aufgestellt. Auf der Mauer östlich des Landungsstegs versammelten sich zahlreiche Bürger, um den Abriss zu verhindern.

Verärgerte Kressbronner verstehen nicht, warum die Ufermauer abgerissen wird: Bürgermeister Daniel Enzensperger (links) stellte sich im Seegarten den Fragen. | Bild: Claudia Wörner

Ihren Fragen stellten sich über mehrere Stunden Bürgermeister Daniel Enzensperger und Lothar Heissel, Leitender Technischer Direktor im Regierungspräsidium (RP) Tübingen und zuständig für Hochwasserschutz und Gewässerökologie. Immer wieder wollten die Bürger wissen, warum die Bauarbeiten gerade hier, auf dem Grundstück des Seegartens beginnen.

Das Regierungspräsidium Tübingen schafft am Kressbronner Seegarten Tatsachen: Technischer Direktor Lothar Heissel beantwortete Fragen der verärgerten Bürger. | Bild: Claudia Wörner

„Ist das nicht eine reine Machtdemonstration?“, fragte beispielsweise Cordula Oelfken, die bis zum Sitzstreik gehen will. Enzensperger berief sich auf den mehrheitlichen Beschluss des Gemeinderats und betonte: „Ich saß auch schon an dieser Mauer und werde sie ein Stück weit vermissen.“

Video: Claudia Wörner

Er hätte Verständnis für die Demonstration. „Aber bitte behindern Sie die Baumaßnahmen nicht.“ Dann solle er sie doch stoppen, schallte es ihm entgegen. „Der Bürgermeister ist hier nicht der König. Ich habe mich an Beschlüsse zu halten“, entgegnete er.

Zuerst kommen die Bauzäune, dann rollen die Bagger: Die ersten Schritte für die Kressbronner Uferrenaturierung wurden vom Regierungspräsidium Tübingen in die Wege geleitet. | Bild: Claudia Wörner

Es entspreche dem Mehrheitswillen des Gemeinderats, an dieser Stelle mit der Uferrenaturierung zu beginnen. Lieber sei dem Gremium ebenso wie der Verwaltung die komplette Renaturierung als Gesamtmaßnahme. Dies sei jedoch wegen anhängiger Gerichtsverfahren aktuell nicht möglich. Lothar Heissel erklärte, dass der Uferbereich der Bodan-Werft aus Gründen des Denkmalschutzes nicht renaturiert werden könne, ferner müsse die Infrastruktur des Hafens geschützt werden

„Aus ökologischer Sicht ist es der Abschnitt der Ufermauer auch alleine wert“, vertrat er seinen Standpunkt. Das RP streite aktuell darum, wann der Rückbau auf den östlich davon gelegenen Privatgrundstücken beginnen könne. „Ob ist kein Thema“, betonte Heissel. Mit dem Baubeginn wolle man zeigen, dass es dem RP mit den Renaturierungsplänen ernst sei. „Jetzt wird hier ein erster Pflock gerammt.“