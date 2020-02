von Mona Lippisch

Der Start der Reservierungen der Alt-Kennzeichen mit den Kürzeln ÜB und TT am 13. Januar war für das Landratsamt Bodenseekreis und die zuständigen Behörden eine Überraschung. Bereits am ersten Tag war der Andrang auf die neuen „alten“ Kennzeichen unerwartet groß: Das Landratsamt konnte mehr als 2000 Reservierungen auf der Internetseite zählen. Es ging sogar so weit, dass der Server für eine kurze Zeit überlastet war und keine Reservierungen mehr entgegengenommen werden konnten – denn es waren zu viele Menschen zeitgleich auf der Internetseite.

Etwa 4460 Alt-Kennzeichen mit den Kürzeln ÜB und TT wurden in den Zulassungsstellen im Landkreis Bodenseekreis reserviert (Stand Mittwoch, 29. Januar), wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamts, erklärte. Dabei hätten die meisten Autofahrer Reservierungen für das Kürzel ÜB vorgenommen. Ein TT-Kennzeichen hätten rund 1620 Menschen für ihr Auto reserviert.

Auch der Überlinger Oberbürgermeister Jan Zeitler tauscht sein Kennzeichen um. | Bild: Stefan Hilser

Start der Ausgabe am Montag, 3. Februar

Die Kennzeichen werden ab Montag, 3. Februar, in den Zulassungsstellen des Landkreises ausgegeben. „Wir rechnen mit einer besonders hohen Nachfrage zum Start der Ausgabe der Alt-Kennzeichen“, sagt Robert Schwarz. Er weist darauf hin, dass die Reservierungen 90 Tage lang gültig sind. „Es müssen nicht alle in den ersten Tagen kommen.“ Nehmen die Autofahrer diesen Rat an, lasse sich ein großer Zulauf und eine Überlastung der Zulassungsstellen vermeiden.

Ein altes Kennzeichen mit dem Kürzel ÜB: Künftig ist es wieder häufiger auf den Straßen im Bodenseekreis zu sehen. | Bild: Martin Baur

In wenigen Schritten zum neuen Kennzeichen Wer wegen eines Kennzeichenwechsels zur Zulassungsbehörde kommt, zieht zuerst eine Nummer. Dann heißt es: warten. Jana Striezel vom Bürgerservice Überlingen weist darauf hin, dass die alten Schilder und die Fahrzeugpapiere für eine Änderung unbedingt mitgebracht werden müssen. Wer aufgerufen wird, darf sich ein Kennzeichen aussuchen – sofern es noch zu haben ist. An dieser Stelle sind diejenigen im Vorteil, die ihr Wunschkennzeichen bereits im Voraus reserviert haben. Nachdem das Kennzeichen ausgesucht ist, wird das Schild geprägt. Dieser Ablauf dauert nur wenige Minuten. Anschließend wird die Leistung in der Zulassungsbehörde bezahlt. Die Behörde kümmert sich im Anschluss auch um die Änderung des Kennzeichens bei der Autoversicherung.

Informationen im Internet: www.bodenseekreis.de/de/verkehr-wirtschaft/fahrzeug-zulassung/

Für den Start der Kennzeichenausgabe hat der Landkreis einige Vorbereitungen getroffen. „Wir haben mehr Personal im Einsatz und sind in den Außenstellen voll besetzt“, erklärt Schwarz. Außerdem hat bis zum 20. Februar je eine Zulassungsstelle im Bodenseekreis von Montag bis Donnerstag auch nachmittags geöffnet. Die Behörde in Friedrichshafen verlängert ihre Öffnungszeiten montags und donnerstags bis 17 Uhr. In Überlingen hat die Zulassungsstelle dienstags bis 17 Uhr geöffnet und in Tettnang donnerstags bis 16 Uhr.

Robert Schwarz, Pressesprecher Landratsamt Bodenseekreis, rät den Autofahrern, nicht gleich in den ersten Tagen nach Start der Kennzeichenausgabe zur Behörde zu gehen. Die Online-Reservierungen sind 90 Tage lang gültig. | Bild: Privat

Umkennzeichnung und Prägung des neuen Kennzeichens kosten etwa 60 Euro

Wer ein neues Kennzeichen bei der Behörde abholt, zahlt etwa 60 Euro. Im Preis sind die Gebühren für die sogenannte Umkennzeichnung sowie die Schilderprägung enthalten. Zusätzliche Kosten kommen hinzu, wenn der Autofahrer statt eines normalen Schildes ein Kennzeichen im 3-D-Druck möchte.