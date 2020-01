von SK

Ab Montag, 13. Januar, können im Bodenseekreis die Altkreiskennzeichen ÜB und TT als gebührenpflichtige Wunschkennzeichen reserviert werden. Ab 3. Februar werden die beiden Kürzel dann laut einer Mitteilung des Landratsamts zusätzlich zu FN durch die Zulassungsbehörde des Landkreises ausgegeben. Reservierte Kennzeichen sind 90 Tage lang geblockt und müssen deshalb nicht sofort Anfang Februar abgeholt werden. Die Kennzeichen FN, ÜB und TT ohne besondere Buchstaben-/Zahlenkombination sind keine Wunschkennzeichen. Sie werden ab 3. Februar entsprechend Verfügbarkeit zufällig durch die Zulassungsbehörde vergeben. Damit können dann alle Bürger des Bodenseekreises zwischen den Kürzeln FN, ÜB und TT wählen, wenn sie ein Fahrzeug an- oder ummelden wollen.

Reservierung auch online möglich

Um mögliche lange Wartezeiten in den Kfz-Zulassungsstellen in Friedrichshafen, Überlingen und Tettnang vor allem in den ersten Tagen der Wiedereinführung zu vermeiden, empfiehlt die Zulassungsbehörde, die Online-Reservierung für Wunschkennzeichen sowie die Online-Terminreservierung zu nutzen. Beide Services sind auch telefonisch über die Behördenrufnummer 115 (ohne Vorwahl) nutzbar.

Meinung Welche Kennzeichenkombinationen die Überlinger in Zukunft für sich beanspruchen könnten von Laura Marinovic Das könnte Sie auch interessieren

Die Reservierung der Wunschkennzeichen mit den Kürzeln ÜB und TT ist am 13. Januar ab 8 Uhr freigeschaltet. Die Zulassungsbehörde empfiehlt hierfür ausdrücklich die elektronische Möglichkeit auf www.bodenseekreis.de/de/verkehr-wirtschaft/fahrzeug-zulassung/. Pro Person können maximal drei Wunschkennzeichen reserviert werden. Für das Kürzel ÜB stehen im Bodenseekreis nicht sämtliche Buchstaben- und Zahlenkombinationen zur Verfügung, weil zum Altkreis Überlingen auch Ortschaften in den heutigen Landkreisen Sigmaringen und Ravensburg gehörten. Bestimmte Kennzeichenkontingente können laut der Kreisbehörde aus technischen Gründen daher nur durch diese Zulassungsbehörden vergeben werden, wenn dort Altkreiskennzeichen wiedereingeführt wurden.

Überlingen So sehr freut sich der Überlinger OB aufs neue ÜB-Schild Das könnte Sie auch interessieren

Die Zulassungsstelle in Tettnang hat am 5., 12. und 19. Februar zusätzlich auch mittwochs am Nachmittag geöffnet. Alle Öffnungszeiten, weitere nützliche Infos und alle Online-Dienste der Kfz-Zulassungsbehörde des Bodenseekreises unter https://www.bodenseekreis.de/de/verkehr-wirtschaft/fahrzeug-zulassung/altkreis-kennzeichen-ueb-tt/