Bodenseekreis vor 1 Stunde

Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau ist noch bis Ende Februar gesperrt: Wir nehmen Sie mit auf einen Rundgang

Die Arbeiten an der Bahnstrecke zwischen Friedrichshafen und Lindau-Aeschach sind bereits weit fortgeschritten. Was musste für die Elektrifizierung des Abschnitts alles erneuert werden? Und welche Arbeiten stehen bis Ende Februar noch an? Wir zeigen es Ihnen.