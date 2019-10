Bodenseekreis vor 2 Stunden

B-31-Informationsabend: Das sagen die Besucher über die Veranstaltung des Regierungspräsidiums in Immenstaad

Mehrere hundert Menschen waren am Dienstagabend in die Immenstaader Linzgauhalle gekommen, um sich über den aktuellen Planungsstand zur B31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad zu informieren. Wie kam die Veranstaltung bei den Besuchern an? Wir haben uns umgehört.