von Fabiane Wieland

Wie die Polizei mitteilt, musste ein Lastwagen wegen einer Reifenpanne auf dem Standstreifen kurz vor der Anschlussstelle Aitrach anhalten. Der 44-jährige Lastwagenfahrer sicherte die Gefahrenstelle ab und setzte sich danach wieder in seine Kabine, um auf den Pannendienst zu warten.

Der Fahrer eines Kleintransporters sah die Gefahrenstelle zu spät und prallte mit seinem Fahrzeug gegen den Anhänger des Lastzugs, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Beide Fahrer hatten Glück. Ihre leichten Prellungen und Schürfungen konnte der Rettungsdienst an der Unfallstelle ambulant behandeln. Die A 96 war in Richtung Memmingen für rund vier Stunden gesperrt.