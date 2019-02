Was tun, wenn´s mal wieder länger dauert auf der Straße? Einfach in die Seilbahn steigen und über den Stau schweben. Wie diese Lösung in Friedrichshafen funktionieren könnte, haben Gero Hess und Ben Schiedner, beide Schüler am Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen, für den Regionalwettbewerb "Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" ausgetüftelt. Insgesamt 57 Projekte wurden im Dornier-Museum in Friedrichshafen für den Wettbewerb vorgestellt.