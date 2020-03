Die Entscheidung fiel erst am Sonntagabend im Lindauer Landratsamt. Bis mindestens kommenden Mittwoch werden beide Lindauer Gymnasien geschlossen und Lehrkräfte und alle Schüler sollen zu Hause bleiben. Grund dafür: Eine Lehrerin, die in beiden Lindauer Gymnasien unterrichtet und in Südtirol war, ist laut Landratsamt „vermutlich“ am Coronavirus erkrankt. Bislang liegt jedoch noch kein Testergebnis vor. Auch an der Grundschule im Lindauer Stadtteil Zech steht eine Lehrkraft unter Coronaverdacht. Dort wurden am Montag alle Lehrer und Schüler nach Hause geschickt. Für sie gelten die gleichen Regelungen wie an den beiden Gymnasien, so das Landratsamt Lindau.

„Die Schüler sowie die Lehrkräfte der beiden Gymnasien stehen momentan noch nicht unter Quarantäne, sollten jedoch die Regeln der häuslichen Quarantäne beachten. Das heißt, zu Hause bleiben, enge Kontakte vermeiden und Hygienemaßnahmen beachten. Für die seit Mittwoch unter Quarantäne gestellten Schülerinnen und Schüler bleibt die Anordnung der häuslichen Isolation weiter bestehen. Im Landkreis Lindau sind zwischenzeitlich fünf Menschen mit dem Coronavirus infiziert“, so die Mitteilung von Lindaus Landrat Elmar Stegmann.

Wie sehen die Regelungen zur Quarantäne aus?

Auf Nachfrage dieser Zeitung im Landratsamt erklärte Sprecherin Sibylle Ehreiser: „Auch wenn es noch keine offizielle Quarantäne ist, sollen die Schüler nicht in Sportvereine oder an Musikschulen gehen, sie sollen sich eigentlich so verhalten, als stünden sie unter Quarantäne.“ Nach Angaben des bayerischen Kultusministeriums müssen die zuständigen staatlichen Gesundheitsämter über möglich längerfristige Schulschließungen entscheiden.

Das bedeutet aber auch, dass die Eltern, Geschwister und andere im Haushalt lebende Menschen ganz normal zur Arbeit oder zur Schule gehen können. Wer der Schule und den Eltern aber die Kosten ersetzt, die durch die Absage von Schulfahrten und Ausflügen entstanden sind, dazu konnte die Landratsamtsprecherin bislang keine Auskünfte geben. Fest steht nur: Nachdem im Valentin-Heider-Gymnasium neben einer Chinafahrt, dem Schüleraustausch gemeinsam mit zwei Schulen in Friedrichshafen nach Frankreich auch noch eine Skiwoche und Tagesausflüge abgesagt wurden, wissen die Eltern nicht, wer ihnen die bereits gezahlten Gelder erstattet und wann dies der Fall sein wird.

Auch am Bodensee-Gymnasium findet vorerst kein Unterricht mehr statt. | Bild: Susanne Hogl

Sicher ist dagegen schon jetzt, dass bei Kommunalwahlen, die am kommenden Sonntag in Bayern stattfinden, so viele Wähler wie schon lange nicht mehr per Brief ihre Stimmen abgeben wollen. „Wir haben schon Briefwahlunterlagen nachbestellt“, erklärte Jürgen Widmer, Sprecher der Stadt Lindau. Bislang, so seine Auskunft, haben bereits mehr als 6700 Menschen Briefwahlunterlagen angefordert, bei der letzten Kommunalwahl im Jahr 2014 waren es rund 5000. „Es ist noch bis kommenden Mittwoch 12 Uhr möglich, online die Unterlagen anzufordern, oder auch direkt in den Räumen der Stadtverwaltung die Briefwahlunterlagen auszufüllen“, so Widmer.