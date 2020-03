von SK

Die Koordinierungsgruppe am Landratsamt in Lindau hat entschieden, das Bodensee-Gymnasium sowie das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau zunächst bis einschließlich Mittwoch zu schließen. Grund ist laut einer Mitteilung des Landratsamts, dass der Kreisbehörde am Sonntagabend bekannt wurde, „dass eine Lehrkraft, die an beiden Lindauer Gymnasien unterrichtet, vermutlich am Coronavirus erkrankt ist“.

Landrat Elmar Stegmann erklärt, dass zunächst Infektionsketten unterbrochen und Kontaktpersonen ermittelt werden. Die Schüler sowie die Lehrkräfte der beiden Gymnasien stehen momentan noch nicht offiziell unter Quarantäne, sollten jedoch die Regeln der häuslichen Quarantäne beachten. Das heißt: zu Hause bleiben, enge Kontakte vermeiden und Hygienemaßnahmen beachten.

Für die seit Mittwoch unter Quarantäne gestellten Schüler bleibt die Anordnung der häuslichen Isolation weiter bestehen, so das Landratsamt. Im Landkreis Lindau sind fünf Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Hier wurden bereits alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen.