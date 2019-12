Lindau/Bodenseekreis vor 1 Stunde

Auffahrt auf Autobahn soll sicherer werden: Das ist an der Anschlussstelle von der B 31 auf die A 96 geplant

Um den Unfallschwerpunkt an der A 96 bei Lindau zu entschärfen, wurde 2017 eine Ampel installiert. Seither kommt es an der Anschlussstelle Sigmarszell allerdings regelmäßig zu langen Staus. Jetzt soll eine Auffahrtsrampe das Auffahren von der B 31 auf die A 96 in Richtung Lindau erleichtern.