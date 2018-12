Bodenseekreis vor 4 Stunden

Auf das komplette Straßennetz blicken – was die Bürgermeister zu den Trassenvorschlägen für die B 31-neu zwischen Meersburg und Immenstaad sagen

Die Bürgermeister aus Meersburg, Markdorf, Hagnau, Immenstaad und Stetten sprechen erstmals alle öffentlich über die B-31-neu-Planung. Dabei äußern sie hohe Erwartungen an den weiteren Planungsprozess, was beispielsweise die Anbindung der neuen Trasse an den nachgeordneten Verkehr betrifft. Und sie hegen Zweifel, was die Machbarkeit verschiedener Varianten betrifft, die das Regierungspräsidium Tübingen jetzt vorstellte.