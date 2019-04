von Andrea Fritz

Bereits vor zwei Jahren hat ein Dialogforum verschiedenste Teilnehmer aus Landwirtschaft und Naturschutz zusammengebracht. Es ging um das Thema Artenvielfalt mit dem Ziel, miteinander statt übereinander zu reden und gemeinsam Lösungsansätze zu diskutieren. Jetzt wird das Dialogforum regional unter dem Arbeitstitel „Mehr Artenschutz im Obstbau“ fortgesetzt. Auftaktveranstaltung war am Montag in Langenargen.

Zahlreiche Naturschützer und Landwirte sind am Montag der Einladung zum Dialogforum "Mehr Artenschutz im Obstbau" in die Sporthalle nach Langenargen gefolgt. | Bild: Andrea Fritz

Zwangsmaßnahmen sind aus sicht der Landwirte keine Lösung

„Im Grundsatz sind wir keine Gegner, bloß sollte man als Bauer auch von seiner Arbeit leben können“, fasste Dieter Mainberger, der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Tettnang, die derzeitige Situation aus der Sicht der Landwirte zusammen. Artenschutz und Wirtschaftlichkeit gleichzeitig zu gewährleisten, sei oftmals schwierig. Zwangsmaßnahmen könnten keine Lösung sein, stellte Mainberger fest. Die Landwirte sollten freiwillig Blühstreifen anlegen, Nisthilfen für Wildbienen und Vögel aufstellen, Eulen- oder Fledermauskästen sowie Sitzstangen für Greifvögel installieren. Mit Totholz- oder Steinhaufen können die Landwirte außerdem Lebensräume für Insekten schaffen.

Ein Bienenhotel wie dieses in einer Obstanlage in Überlingen ist Kinderstube für viele Wildbienenarten. | Bild: Daniel Doer LEV Bodenseekreis

Nabu und Bodensee-Stiftung unterstützen Landwirte bei Maßnahmen

Unterstützung für solche Maßnahmen gibt es bei Jochen Goedecke, Projektleiter beim Naturschutzbund Baden-Württemberg (Nabu), und vom Team der Bodensee-Stiftung um Patrick Trötschler. Die Bodensee-Stiftung hat ihren Sitz in Radolfzell. Sie ist die Naturschutzorganisation, die 2009 das „Netzwerk blühender Bodensee“ ins Leben gerufen hat. Rewe war von Anfang an mit im Boot, hat Blühflächen, Insekten-Nisthilfen, Büsche und Sträucher spendiert und das Apfelprojekt „Pro Planet“ unterstützt.

Blühstreifen in Obstanlagen, so wie wie hier in Immenstaad, sollen die Artenvielfalt in der Landwirtschaft fördern. Am Pro-Planet-Apfelprojekt beteiligen sich aktuell rund 130 landwirtschaftliche Betriebe in der Region. | Bild: Daniel Doer LEV Bodenseekreis

Kritik an niedrigen Preisen für nachhaltig produzierte Äpfel

Laut Dieter Mainberger unterstützen auch die Landwirte die Aktion. Er stellte allerdings die Frage in den Raum, was den Obstbauern ein Pro-Planet-Label nütze, das Äpfel auszeichnet, die nachhaltig produziert wurden und positive ökologische und soziale Eigenschaften aufweisen, wenn diese dann zum gleichen Preis wie alle anderen Äpfel verkauft werden. Dass nachhaltiger Anbau nichts koste, sei ein falsches Signal an die Verbraucher, sagte er. Die Maßnahmen seien nicht umsonst, also müssten auch Kosten und Erträge im richtigen Verhältnis stehen, argumentierte Mainberger weiter. Sonst könne der Erzeuger nicht von seiner Arbeit leben. Hinzu komme, dass viele Landwirte artenarmes Grünland gerne durch Umbruch und Einsaat aufbessern würden, daran aber vom Umbruchverbot gehindert würden. Partick Trötschler sagte dazu: "Wir arbeiten daran." An dieser Stelle wurde am Montag klar, dass es auf rechtlicher Ebene noch einige Hürden gibt.

Der Vorsitzende des Kreisbauernverbands Dieter Mainberger (links) sagte beim Dialogforum in Langenargen, dass Bauern und Naturschützer im Grundsatz keine Gegner seien, solange der Landwirt von seiner Arbeit leben könne. | Bild: Andrea Fritz

Wildbienen-Monitoring zeigt positive Auswirkungen von Nisthilfen und Blühstreifen

Etwa 130 Betriebe in der Region beteiligen sich bereits mit ein- oder mehrjährigen Blühstreifen und Nisthilfen am Pro-Planet-Apfelprojekt, erzählte Andrea Hartmann vom Kompetenzzentrum Obstbau Bodensee. Und die Aktion zeige bereits Wirkung: Das Ergebnis des Wildbienen-Monitorings, das 2017 stattgefunden hat, könne sich sehen lassen. Wurden 2010 in den Versuchsflächen 56 Wildbienenarten gefunden, darunter auch fünf gefährdete, waren es 2017 bereits mehr als doppelt so viele. Außerdem wurden 25 gefährdete Arten registriert. Andrea Hartmann betonte, sie suche noch dringend freiwillige Helfer für das Monitoring, denn der Arbeitsaufwand steige erfreulicherweise.

Friedrichshafen/Bodenseekreis Sie tun etwas gegen das Bienensterben: Projekt von Bauern, Imkern und Handel zeigt Erfolge Das könnte Sie auch interessieren

Landwirte müssen sich laut Kreisbauernverband Anfeindungen gefallen lassen

Was durch die Aktion jedoch nicht steige, ist laut Dieter Mainberger das Ansehen der Landwirte. Sie müssten sich Anfeindungen gefallen lassen, wenn sie ihre Obstanlagen spritzen und würden teilweise als Schmarotzer beschimpft. „Das tut weh“, sagte der Vorsitzende des Kreisbauernverbands.